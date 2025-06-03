Concurrida romería de Virgen de Olmacedo en Ólvega

Pasar por debajo de las andas de la imagen de la Virgen de Olmacedo, una tradición en Ólvega.MARIO TEJEDOR

Un año más los olvegueños han celebrado el día grande de las fiestas en honor de la Virgen de Olmacedo. Tras la misa en la parroquia posteriormente los fieles se encaminaron por la el camino verde para concluir en la explanada de la ermita, en la que algunos asistentes decidieron cumplir con una de las tradiciones más singulares de la celebración: la de pasar por debajo de las andas de la imagen de la patrona de la localidad.

Otra de las tradiciones es la subasta de productos, cuya recaudación se destina a la ermita para la reparación y mantenimiento del templo.

Como es habitual la subasta ha estado dirigida por los mayordomos de la Virgen, que son los quintos nacidos en 1973. Este grupo de vecinos tiene un protagonismo especial durante las fiestas.

Además de custodiar a la imagen de la Virgen en la procesión, también se encargan a lo largo del año de mantener la ermita, en la que hace diez días se repartió el pan y el chorizo, en la víspera de las fiestas.

La romería de la Virgen de Olmacedo en Ólvega estuvo muy concurrida.MARIO TEJEDOR

Con dos actuaciones musicales, una en la residencia de ancianos y otra en el centro social concluyeron los actos del programa festivo de Ólvega. A lo largo del fin de semana se han celebrado diversas actividades, como verbenas, torneos y musicales.

Las fiestas de la Virgen de Olmacedo forman parte del calendario mariano que se celebran en la provincia entre los meses de mayo y junio.

Su celebración está rodeada de historia y leyenda que está relacionada con los monjes de Fitero, que veneraban a la Virgen de Calatrava en la ermita de Ólvega, pero cuando marcharon quisieron llevarse con ellos la imagen, pero la tradición popular narra que regresó al aparecerse en un olmo, de ahí su nombre.