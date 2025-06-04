La Junta refuerza Soria con más medios humanos y materiales para las catástrofes

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria contará con un técnico y una Unidad Apolo para coordinar y dar respuesta a emergencia. La Junta de Castilla y León refuerza los medios humanos materiales para atender a la población ante catástrofes.

Además estudia la posibilidad de ubicar una segunda unidad de estas características en la provincia debido a la orografía y por el número de incidentes. Así lo anunció la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, quien no especificó la ubicación exacta.

Las Unidades Apolo están formadas por albergues, camas, mantas, mesas, sillas, tiendas de campaña, generadores eléctricos y motobombas, entre otro tipo de material. Se trata de un kit completo para dar cobertura a la población en caso de situaciones de emergencia hasta la llegada de los equipos de intervención. Provincias como Burgos y León tendrán dos, las segundas ubicadas en Miranda de Ebro y Ponferrada, respectivamente.

Este refuerzo de medios, en el que también se encuentra un vehículo ligero de primera intervención en cada provincia, se enmarca dentro del nuevo sistema de emergencias de Castilla y León que anunció la Junta de Castilla y León que contempla la dotación de un técnico especialista y una Unidad Apolo, por provincia como mínimo.

Como extensión del centro coordinador de emergencias regional de Valladolid que, a su vez, se refuerza con especialistas en cartografía y planimetría para asesorar a los delegados territoriales encargados de activar los planes de emergencia ante sucesos extraordinarios.

Además la Junta posicionará en León un segundo helicóptero medicalizado, de tal manera que se garantiza la asistencia de este servicio en menos de 30 minutos en toda la Comunidad Autónoma. El Gobierno regional celebró ayer en Soria una jornada divulgativa a responsables municipales de la provincia para dar a conocer los recursos materiales y humanos, así como el modelo de coordinación en respuesta a las emergencias.

La directora de la Junta explicó que desde 2019, a raíz de unas fuertes inundaciones, «vimos que el sistema de emergencias se quedaba corto y comenzamos a avanzar en este camino». Se comenzó a desarrollar todas las capacidades que tienen las provincias como las agrupaciones de voluntarios, los bomberos y los policías locales, entre otros.

Anunció que breve verá la luz la nueva ley de bomberos para coordinación en casos de emergencia. La responsable insistió en la necesidad de contar con las capacidades de todos los colectivos, desde policías locales, agrupaciones de voluntarios y se desea incorporar también a los agentes medioambientales, de gran utilidad para llevar a cabo tareas de búsquedas de personas. «La DANA de Valencia nos obligó a estar preparados», puntualizó Irene Cortés.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, puso en valor el trabajo de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil en la provincia que suman 176 personas y que además «tienen voluntad de seguir creciendo».