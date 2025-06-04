Saturnina Ballano cumple 100 años en un pueblo de Soria entre humor y cariño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Soria rural suma una nueva centenaria y lo hace desde el sur, concretamente desde la residencia de Arcos de Jalón aunque ella sea de Utrilla. La Diputación Provincial de Soria ha rendido este miércoles un emotivo homenaje a Saturnina Ballano Miguel con motivo de sus 100 años.

En el acto, celebrado en la residencia de Arcos de Jalón donde actualmente vive, el diputado Jesús Peregrina, en representación de la institución provincial, le ha hecho entrega de una placa conmemorativa y una copia de su partida de nacimiento, reconociendo así su trayectoria vital y su profunda vinculación con la provincia. Asimismo, los representantes del ayuntamiento han entregado a la cumpleañera un ramo de flores.

Satur, como cariñosamente la conocen sus allegados, nació el 4 de junio de 1925 en Utrilla, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Hija de Luisa y Germán, fue una de diez hermanos y hermanas, a quienes ha sobrevivido. Desde joven compaginó el trabajo en el campo con la escuela, tras quedarse huérfana de padre a temprana edad.

Casada con Marcial, con quien tuvo tres hijos, Saturnina ha sido siempre un ejemplo de superación, generosidad y carácter alegre. Viuda desde hace casi treinta años, su familia, compuesta por hijos, nietos, nuera, yernos y numerosos sobrinos, ha sido el eje central de su vida.

Conocida por su hospitalidad, su sentido del humor y su habilidad para contar refranes y chascarrillos, su casa en Utrilla fue durante décadas un lugar de encuentro, donde nunca faltaban unos chorizos o lomos preparados con cariño. “El tío que si quieres es pariente del tío no dar”, solía decir con una sonrisa.

Durante el homenaje, los representantes de la Diputación destacaron su ejemplo de vida, su arraigo rural y su papel como transmisora de los valores tradicionales sorianos. La celebración culminó con un emotivo aplauso que resonó en nombre de todo el pueblo de Soria. Con cien años a sus espaldas, Saturnina Ballano sigue siendo símbolo de vitalidad, memoria y comunidad.