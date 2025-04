La centenaria que nació en un despoblado de Soria y reside en la ciudad más grande de España

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Se llama Josefa y su vida tuvo bajos, altibajos y alturas..., como la de la mayoría de personas nacidas en el primer cuarto del siglo XX en la España rural, en este caso en la provincia de Soria. Josefa Cobacho Romanillos nació en una pequeña localidad cercana a Berlanga de Duero el 25 de febrero de 1925, por lo que hace casi dos meses cumplió nada menos que 100 años. La centenaria vino al mundo en Cabreriza (hoy despoblado), donde residió hasta los 14 años, cuando se trasladó con sus padres y hermanos a Casillas de Berlanga, donde se casó con Jesús Antón. Luego el matrimonio marchó a la mayor urbe del país, Madrid, donde acaba de celebrar su cumpleaños acompañada de su hija, nieto y bisnietas, además de sus amistades, que no son pocas. Una estupenda tarta, con fresas, nata y chocolate, puso la guinda a un cumpleaños para recordar. Y no es para menos: no se cumplen 100 años todos los días y, además, gozando de buena salud, en buena compañía.