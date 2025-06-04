Renuncia de Carlos Martínez a la Alcaldía de San Pedro para cumplir con el pacto de gobierno

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Carlos Martínez Izquierdo (PP) renunció a la alcaldía de San Pedro Manrique en un pleno para cumplir con el pacto de gobierno al que su formación política llegó con la Agrupación de Electores de San Pedro Manrique para el relevo en la alcaldía a mitad de legislatura.

La elección del nuevo alcalde se votará en un pleno que se celebrará mañana viernes. El candidato a ser el nuevo regidor es José Antonio Hernández, cabeza de lista de la agrupación.

Tras las elecciones municipales de 2023 no hubo mayorías para la formación el Ayuntamiento sampedrano, lo que obligó a las fuerzas políticas a pactar.

La corporación está formada por siete concejales. Los tres de la Agrupación de Electores dieron su votos a Carlos Martínez en junio de hace dos años con los que fue investido alcalde con seis votos, los otros 3 del PP. El séptimo concejal pertenece al PSOE.

Ahora se espera que José Antonio Hernández cuente con los votos del PP para ser elegido alcalde en la sesión plenaria extraordinaria del día 6 de junio.

El relevo se realiza de acuerdo a los acuerdos del pacto y sin problemas, explicó a HERALDO DIARIO DE SORIA, José Antonio Hernández, concejal de la agrupación y candidato a la Alcaldía para los dos próximos s años.

Carlos Martínez permanecerá en la corporación como concejal del PP «para seguir trabajando» por el pueblo, aunque en un principio había valorado dejar el Ayuntamiento en el que anteriormente había ocupado cargos alcalde, teniente alcalde y concejal en anteriores mandatos.

Martínez indicó que seguirá «presionando» a las administraciones para que concluyan proyectos que ha impulsado en los seis años anteriores como la conclusión de las obras de las carreteras que comunican San Pedro con Matalebreras y San Pedro con Arnedo. Confía que este año se licite el proyecto de la variante de Yanguas.

Presa

Otro de los proyectos son las obras de la presa para mejorar el abastecimiento en la comarca de Tierras Altas. Se muestra confiado porque se ha desbloqueado el litigio judicial, pero ahora reclama la licitación y la ejecución de la obra para acabarla.

Y el tercer caballo de batalla de Carlos Martínez ha sido la dotación de vivienda porque existe escasez. En el pleno del martes, la corporación dio el visto bueno a comprar por parte del Ayuntamiento las viviendas de protección oficial que no se adjudiquen de la última promoción para dedicarlas al alquiler.