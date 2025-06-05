Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El candidato a la Alcaldía de San Pedro Manrique, José Antonio Hernández, promete que trabajará en los proyectos que había recogido la Agrupación de Electores de San Pedro Manrique y Pedanías en su programa electoral.

El impulso del polígono municipal y la dotación de la vivienda para el pueblo son las prioridades para la nuevo regidor que dará a conocer la ruta de trabajo para estos dos años en el discurso que ofrecerá tras la sesión plenaria de investidura.

Hernández quiere reactivar el suelo industrial a través de la parcela que tiene en el polígono. Además considera que la oferta de vivienda es una de las carencias del municipio.

Recordó que cerca de 30 trabajadores se desplazan a diario desde la ciudad a San Pedro. En materia de vivienda. Hernández también considera que al problema de las ruinas “hay que meterle mano”. Explica que hay varias casas en mal estado que peligran y ante el problema de contactar con los herederos el Ayuntamiento ha procedido a demoler algún inmueble.

Las obras de la presa seguirán siendo una preocupación para el nuevo regidor que quiere completar también todas que están en marcha, tanto las de Planes Provinciales como las de los programas de fondos europeos.

El candidato a la Alcaldía no ha decidido quién será el teniente alcalde y tampoco quién percibirá el sueldo que el PP ha tenido durante los dos primeros años de legislatura y que ha percibido el teniente alcalde.

Se trata de una retribución parcial que ascendía a unos 1.200 euros. “Todo esto lo tengo que hablar con mi grupo, no hay ninguna decisión tomada”, ha puntualizado.

José Antonio Hernández encabezó la candidatura de la Agrupación de Electores de San Pedro Manrique y Pedanías que ganó las municipales en 2023. Obtuvo tres concejales, los mismos que el PP y el séptimo fue para el PSOE. Los independientes llegaron a un acuerdo con el PP para turnarse la Alcaldía en esta legislatura y esta semana se produce el relevo.

Carlos Martínez (PP) renunció en un pleno el martes y el día 6 se celebrará el pleno de la investidura. Hernández cuenta con experiencia municipal. Fue alcalde en el mandato 2007-2011 y también ha sido concejal en otras legislaturas.