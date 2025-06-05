Becas de 1.000 euros para estudiantes de FP en Soria que residan fuera de casa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria repartirá becas de 1.000 euros a los estudiantes de Formación Profesional que cursen estudios en centros de Soria y se han visto obligados a desplazarse de su domicilio.

La ayuda, para la que se destina una cantidad de 80.000 euros, se puede solicitar para el curso 2025/26 y es una de las líneas que forman parte del Plan Soria de este año, al que ayer le dio el visto bueno la Comisión de Reto Demográfico, que también aprobó otras 6 líneas, en las que se ha movilizado un presupuesto de 442.000 euros.

El diputado responsable del área, Daniel García, destacó que las becas tienen el objetivo de potenciar las enseñanzas del FP para dar una mayor dinamización y promoción de vocaciones profesionales que hagan posible el progreso de las empresas sorianas y atraer y retener capital humano que asiente población con empleos de calidad.

Otra de las líneas se dedica a apoyar la producción resinera con dos subvenciones, ambas dotadas con 60.000 euros, una destinada para que los resineros hagan frente al alquiler de los pinos que resinan, y la otra destinada para que los ayuntamientos puedan contratar resineros para limpieza de los montes los meses de invierno que no tienen ocupación.

Por tercer año consecutivo se dictamina favorablemente una convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar el relevo generacional de negocios del medio rural.

La línea cuenta con una partida de 25.000 euros para subvencionar la transferencia de cualquier actividad empresarial ubicada en cualquier pueblo de la provincia, con un porcentaje máximo del 40% de la inversión subvencionable con un importe máximo de 25.000 euros.

Se vuelve a convocar la línea de subvenciones destinadas al apoyo de las farmacias rurales ubicadas y con domicilio social en la provincia. La partida es de 45.000 euros y se subvenciona los costes de Seguridad Social del año 2025 con un máximo de 1.500 euros para los titulares de oficinas de farmacia ubicadas en municipios de menos de 500 habitantes y de 1.000 euros para los titulares de oficinas de farmacia ubicados en municipios de entre 500 y 1.000 habitantes.

Se activa la línea destinada al apoyo a la venta ambulante para profesionales del sector de la alimentación, incluidos los fabricantes de pan.

Se habilita una partida de 70.000 euros para aquellos que tengan domicilio fiscal y social en la provincia de Soria y presten servicio habitual por lo menos a una localidad de la provincia. Se subvenciona las cuotas de autónomos desde enero de 2025 al 30 de septiembre de 2025, con un máximo de 2.500 euros.

Por último, los miembros de la Comisión han dictaminado favorablemente una partida de 82.000 euros destinados al convenio con la Cámara Oficial de Comercio.