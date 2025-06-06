Soria Ya logra el apoyo de las Cortes para recuperar un castillo de la Casa de Alba

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León instarán a la Junta a acometer de forma urgente la recuperación de un castillo en un pueblo de Soria. Propiedad de la Casa de Alba, su estado es de ruina pero aún mantiene en pie parte de su estructura como bien patrimonial e histórico. La iniciativa ha partido de Soria Ya.

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes la proposición no de ley presentada por Soria Ya para exigir a la Junta que actúe con urgencia sobre el castillo-palacio de San Leonardo de Yagüe. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que ha votado en contra.

La propuesta, defendida por la procuradora Vanessa García, insta a la Junta de Castilla y León a realizar un estudio sobre el estado de conservación del castillo, a iniciar la segunda fase del plan director antes de que finalice la legislatura y a aplicar la legislación vigente para que los propietarios del inmueble —la Casa de Alba— cumplan con sus obligaciones legales en la conservación de este Bien de Interés Cultural.

El PP ha presentado una enmienda de sustitución que Soria Ya no ha aceptado al considerar que con la propuesta popular se pasaba la «patata caliente» al Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe.

Durante su intervención, García ha denunciado la dejadez institucional hacia el patrimonio de la provincia de Soria y ha recordado que el castillo de San Leonardo, construido en 1563 por Juan Manrique de Lara, «fue modelo en las Américas, pero aquí, en su tierra natal, agoniza sin ningún tipo de conservación». La procuradora ha lamentado que la Junta siga sin intervenir, a pesar de que el monumento fue incluido en la Lista Roja del Patrimonio en 2014 y que los restos excavados están hoy «expuestos, desprotegidos, vulnerables al expolio y a la intemperie».

García ha subrayado que «el estar incluido desde 2014 en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra equivale a una condena a muerte lenta si no se actúa de inmediato» y ha criticado el a su juicio abandono por parte de la Junta, que «ha preferido priorizar otras inversiones» mientras niega el estudio técnico necesario para avanzar en la restauración. En este sentido, ha señalado que «en Soria no hay votos suficientes que justifiquen abrir la cartera».

La parlamentaria soriana ha exigido también que se haga cumplir la ley a los propietarios y titulares del inmueble, porque «no se puede hablar de orgullo patrimonial cuando se ignoran, a conciencia, monumentos de la envergadura del castillo de San Leonardo».

Desde Soria Ya valoran positivamente el respaldo parlamentario a esta iniciativa y esperan que, a partir de ahora, la Junta actúe con responsabilidad, impulse de inmediato el estudio del estado del castillo y active los mecanismos necesarios para frenar su ruina. «No se puede seguir justificando la inacción con excusas presupuestarias cuando está en juego un símbolo del patrimonio de Castilla y León y de la historia de Soria», ha concluido la plataforma.