Heraldo-Diario de Soria

Las 12 carreteras que arreglará la Diputación en los pueblos de Soria

Diputados en el pleno de la Diputación de Soria.

Diputados en el pleno de la Diputación de Soria.HDS

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

El pleno de la Diputación de Soria ha dado luz verde a las proyectos  de arreglo de 12 carreteras de la red provincial en las que invertirá la cantidad de 7 millones de euros. 

Estas son las 12 obras para 2025:

  1. Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-4138, entre los puntos kilométricos 0,000 a 4,100, de CL-116 a la carretera provincial SO-P-4137 por estación de Berlanga de Duero y Aguilera con un presupuesto de 749.000 euros. 
  2. Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-5225, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,270, de SO-P-5022 a SO-P-5018 en garrocha del obispo, con un presupuesto de 390.000 euros. 
  3. Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-3247, entre los puntos kilométricos 0,000 al 7,270, de SO-P-3002 en Utrilla a SO-P-3107, con un presupuesto de 1.273.600 euros. 
  4. Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-1212, entre los puntos kilométricos 0,000 al 6,300, de SO-P-1001 en Almajano a SO-P-1208 por Aldehuela de Periañez, con un presupuesto de 575.000 euros. 
  5. Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-3215, entre los puntos kilométricos 0,000 al 9.710, de SO-P-3003 en Aldealafuente a SO-P-3004 en Gómara por Paredesroyas, con un presupuesto de 810.600 euros. 
  6. Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-1126, entre los puntos kilométricos 0,000 al 3,900, de SO-630 a Valtajeros, con un presupuesto de 350.000 euros. 
  7. Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado del tramo de la carretera provincial SO-P-4095 entre los puntos kilométricos 1,950 al 5,450, de la N-122 a Las Fraguas, con presupuesto de 280.000 euros. 
  8. Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la carretera provincial SO-P-3106 de CL.101 en Tejado a Nolay, entre los puntos kilométricos 3,900 al 7,800, fase II, con un presupuesto de 624.000 euros. 
  9. Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la carretera provincial SO-P-2102, entre los puntos kilométricos 10,660 al 17,930, de Borobia a la SO-P-2017 en Ciria con un presupuesto de 720.600 euros. 
  10. Obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-5223 de SO-P-5022 en Talveila a SO-P-5018 en Cubilla, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,650 con un presupuesto de 424.700 euros. 
  11. Obra de cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-4178, entre los puntos kilométricos 0,000 al 2,320, de SO-110 en Matamala de Almazán a Santa María del Prado con un presupuesto de 371.200 euros. 
  12. Obra de cuñas ensanche y riego bicapa y sellado en tramo de la carretera provincial SO-P-3111, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,800, de SO-342 en Fuentelmonge a Cañamaque con un presupuesto de 431.300 euros.
tracking