Las 12 carreteras que arreglará la Diputación en los pueblos de Soria
El pleno de la Diputación de Soria ha dado luz verde a las proyectos de arreglo de 12 carreteras de la red provincial en las que invertirá la cantidad de 7 millones de euros.
Estas son las 12 obras para 2025:
- Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-4138, entre los puntos kilométricos 0,000 a 4,100, de CL-116 a la carretera provincial SO-P-4137 por estación de Berlanga de Duero y Aguilera con un presupuesto de 749.000 euros.
- Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-5225, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,270, de SO-P-5022 a SO-P-5018 en garrocha del obispo, con un presupuesto de 390.000 euros.
- Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-3247, entre los puntos kilométricos 0,000 al 7,270, de SO-P-3002 en Utrilla a SO-P-3107, con un presupuesto de 1.273.600 euros.
- Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-1212, entre los puntos kilométricos 0,000 al 6,300, de SO-P-1001 en Almajano a SO-P-1208 por Aldehuela de Periañez, con un presupuesto de 575.000 euros.
- Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-3215, entre los puntos kilométricos 0,000 al 9.710, de SO-P-3003 en Aldealafuente a SO-P-3004 en Gómara por Paredesroyas, con un presupuesto de 810.600 euros.
- Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-1126, entre los puntos kilométricos 0,000 al 3,900, de SO-630 a Valtajeros, con un presupuesto de 350.000 euros.
- Obra cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado del tramo de la carretera provincial SO-P-4095 entre los puntos kilométricos 1,950 al 5,450, de la N-122 a Las Fraguas, con presupuesto de 280.000 euros.
- Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la carretera provincial SO-P-3106 de CL.101 en Tejado a Nolay, entre los puntos kilométricos 3,900 al 7,800, fase II, con un presupuesto de 624.000 euros.
- Obra cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la carretera provincial SO-P-2102, entre los puntos kilométricos 10,660 al 17,930, de Borobia a la SO-P-2017 en Ciria con un presupuesto de 720.600 euros.
- Obra de cuñas de ensanche y riegos bicapa y sellado de la carretera provincial SO-P-5223 de SO-P-5022 en Talveila a SO-P-5018 en Cubilla, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,650 con un presupuesto de 424.700 euros.
- Obra de cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-4178, entre los puntos kilométricos 0,000 al 2,320, de SO-110 en Matamala de Almazán a Santa María del Prado con un presupuesto de 371.200 euros.
- Obra de cuñas ensanche y riego bicapa y sellado en tramo de la carretera provincial SO-P-3111, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,800, de SO-342 en Fuentelmonge a Cañamaque con un presupuesto de 431.300 euros.