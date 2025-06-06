Las 12 carreteras que arreglará la Diputación en los pueblos de Soria

Diputados en el pleno de la Diputación de Soria.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Soria ha dado luz verde a las proyectos de arreglo de 12 carreteras de la red provincial en las que invertirá la cantidad de 7 millones de euros.

Estas son las 12 obras para 2025: