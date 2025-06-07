Soria suma una nueva centenaria, Trinidad García sopla 100 velas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nueva vecina centenaria, tercera en menos de un mes, con ecos en varios pueblos de Soria. Trinidad García sopla este sábado las 100 velas rodeada por los suyos. Natural de Alaló, vivió brevemente en Berlanga de Duero, se estableció en Almazán y ahora se encuentra en la residencia de Matamala, escenario de la celebración rodeada por los suyos.

La Diputación provincial, a través del CEAS le ha hecho entrega de una placa conmemorativa y del pergamino que contiene el acta de su nacimiento, justo hace 100 años. Por parte del Ayuntamiento de la localidad también ha recibido un obsequio como felicitación especial de toda la corporación municipal.

La residencia ha dispuesto de un pequeño ágape que la centenaria ha podido disfrutar con sus familiares y con sus compañeros residentes que no han querido perderse la celebración tan especial.

Trinidad García García nació en Alaló un 7 de junio de 1925. Sus padres eran Florentino García, natural de Modamio y su madre Leandra García del propio Alaló y tuvo 6 hermanos,3 chicos y 3 chicas. Su infancia se desarrolló en Alaló y como su familia vivía de la ganadería a la edad de 8 años ya le tocaba ir pastora de ovejas para ayudar, aun así, se esforzó para ir a la escuela cuando podía, algo que le gustaba mucho y aprendió a leer y escribir.

Trinidad García, quien ya luce tres globos para contar sus cumpleaños.HDS

Abandonó la localidad cuando se casó con Andrés García Lucía y tras una breve estancia en Berlanga de Duero, se establecieron en Almazán, localidad donde Trinidad ha desarrollado gran parte de su vida. De esta unión nacieron cinco descendientes: Milagros, que ha vivido en Bilbao y actualmente vive en Burgos, Fernando, José Luís, que vivió en Teruel pero actualmente ha fallecido, Mari Paz, que vivió en Madrid y también fallecida, Mari Nieves, que vive en Soria capital, y Andrés, que vive en Almazán.

En Almazán tenían su domicilio junto a la estación de trenes y tuvo una gran relación con toda su vecindad. Al ser Trinidad una persona muy religiosa, solía acudir mucho a Misa, Rosario o Novena a la iglesia de San Francisco, y cuando esta desapareció acudía a la Iglesia de Santa María de la localidad. También solía ir al Hogar de los Mayores de la localidad a jugar partidas de brisca, algo que no se le daba nada mal como atestiguan los numerosos trofeos que atesora.

En 2017 como vivía sola decidió ingresar en la Residencia de mayores de Matamala de Almazán dónde ha vivido desde entonces, allí ha desarrollado numerosas aficiones como pintar, manualidades, jugar al bingo o a los bolos, al igual que partidas brisca o paseos por la localidad.

En la actualidad tiene los siguientes nietos: Jorge hijo de Milagros que a su vez le ha dado una biznieta y un biznieto, Alberto con dos hijas y Jose Luís con dos hijos, descendientes de Jose Luis, Mari nieves le dio dos nietos, Juan con dos hijos y Diego, y Andrés también le regaló dos nietos, Víctor, desgraciadamente fallecido, y Roberto.

Trinidad siempre ha gozado de una salud de hierro y ha tenido que visitar al médico en pocas ocasiones, hace un par de meses le realizaron una operación de cadera pero ya está recuperada de la misma y tiene algún problema de visión. Tiene buen humor, pero carácter y como todos los años invitará a sus compañeros a una merienda por su cumpleaños en la Residencia de Matamala dónde se siente muy bien cuidada y como en su casa.