El obispo confirma en la catedral a 37 adultos de varias parroquias de Soria

Un total de 37 adultos recibieron el sacramento de la confirmación en la Vigilia de Pentecostés celebrada por la Diócesis de Osma-Soria en la catedral de El Burgo de Osma. Además, cuatro de ellos también recibieron el bautismo y la primera Comunión. El obispo, Abilio Martínez Varea, presidió la celebración en la que participaron varios sacerdotes y un gran número de fieles.

Los confirmandos procedían de varias parroquias de la capital soriana, Medinaceli, San Leonardo de Yagüe, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma y Almazán. Durante varios meses, se han formado en sus parroquias para este sacramento que, si bien es tradicional recibirlo en la adolescencia, cada vez son más numerosos los adultos que quieren confirmase . Acudieron acompañados de sus padrinos y familiares a los que se sumó el grupo que, con la organización de la Delegación de Laicos.

En su homilía, el obispo destacó que recibir «el Espíritu Santo es como la misma vida de Dios que viene a nosotros» y felicitó a los confirmandos, recordando que esta celebración supone «una gran fiesta para la Iglesia Diocesana». La Eucaristía contó con el acompañamiento musical del Orfeón Hilarión Eslava.