Almazán licitará el arreglo de una nueva fase de la muralla medieval

Las obras de consolidación de la muralla de Almazán avanzan. En las próximas semanas se licitarán las obras de una nueva fase que comprende el tramo del entorno de la Puerta de la Villa-Herreros.

La actuación se centra en la zona próxima al centro urbano y aborda diversos trabajos que permitirán mejorar la impresión del conjunto amurallado de la villa.

Se trata de una intervención que incluye distintos tipos de actuaciones. En primer lugar se abordará la reparación de paramentos de los lienzos de la muralla, especialmente el situado junto a la Puerta de Herreros y la propia puerta y, en segundo lugar, la urbanización del contorno de este acceso al recinto amurallado y la eliminación de construcciones adosadas al mismo.

Además, en la zona cercana a la iglesia de Santa María, en continuidad con la obra de restauración hecha previamente, se realizará tratamiento del espacio libre público, lo que permitirá dar continuidad al recorrido de la muralla y un acceso a ambos lados de la misma y al adarve de esa zona de la fortificación.

La concejala del área de turismo, Teresa Ágreda Cabo, subraya que este proyecto supondrá una regeneración urbana importante en ámbitos de prioridad 1 y 2 según el Plan Director de la Muralla.

Ello mejorará la composición, la impresión visual de la construcción y los servicios públicos. Tal y como destaca la concejala es sin duda diferencial en este proyecto, ofrecer la posibilidad de disfrutar de la fortificación en altura, haciendo «paseables» 300 metros de la muralla en el tramo entre la Puerta de la Villa y el espacio tras el ábside de la iglesia de Santa María.

El trazado está situado en pleno casco histórico y en el centro de la población, en zonas muy visibles desde las vías de comunicación más transitadas de Almazán.

Este aspecto es estratégico a nivel de atractivo, permitiendo concebir volumétricamente el recinto amurallado y suponiendo en sí mismo un servicio turístico municipal y un nuevo aliciente para conocer esta localidad.

Las obras cuentan con la financiación del 2 % cultural a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y suponen una inversión de algo más de un millón cuatrocientos mil euros, de los que el Ministerio aportará un 73 %, a desarrollarse previsiblemente entre 2025 y 2026.

Una vez enviada la documentación definitiva al Ministerio con el visto bueno de Patrimonio de la Junta de Castilla y León se trabajará en las próximas semanas para sacar la licitación de las obras.

En anteriores fases y de acuerdo al Plan Director, se han realizado mejoras de regeneración de la Puerta del Mercado. Desde que comenzaron los trabajos, hace unos ocho años , las sucesivas intervenciones han permitido descubrir importantes hallazgos con los que se han documentado los restos del recinto amurallado.