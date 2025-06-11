Arrancan las obras para colocar el nuevo remonte en la estación de esquí de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Las obras de ampliación del Punto de Nieve de Soria han comenzado hace una semana y la Diputación espera que estén concluidas para finales de verano, como así lo trasladó el presidente de la Diputación, Benito Serrano.

Por fin las máquinas han comenzado a trabajar en el Punto de Nieve de Santa Inés después de retrasos, correcciones y otros tropiezos que han frenado este proyecto, cuya ejecución se encuentra contemplada as en el Plan Soria Conectada Saludable 2021-2027.

Las obras que han iniciado corresponden a un proyecto que contempla una inversión de 1.139.136 euros para ejecutar la intervención que supondrá la sustitución de la cinta remonte, la colocación de generadores fotovoltaicos y de apoyo para poder suministrar energía eléctrica a la zona destinada a las actividades invernales. Para estas obras se cuenta con la declaración ambiental simplificada.

La actual cinta transportadora se reemplazará por una nueva de 90 metros de longitud, cubierta y con una estructura de acero y PVC, lo que mejorará la experiencia de los esquiadores en la pista de aprendizaje.

Asimismo, la instalación de paneles solares estará ubicada en la cubierta de la cafetería, con el objetivo de dotar a las instalaciones de una fuente de energía sostenible y autónoma.

El proyecto se enmarca dentro del Proyecto Montaña de Urbión que incluye otras actividades en el entorno. La adjudicación se resolvió en abril de 2024 para la UTE formada por las empresas Indesfor Soria SL y Ciser Obras y Servicios SL, que disponían de un plazo de cinco meses, uno para redactar el proyecto y otros cuatro para ejecutarlo.

Ha pasado más de un año ahora comienzan las obras que se espera que estén listas de cara a la próxima temporada de nieve. El último de los retrasos estuvo relacionado con la redacción del proyecto. La Diputación detectó algunos fallos que tuvieron que ser subsanados por la empresa adjudicataria.

Todo esto retraso el inicio de las obras que ante la llegada de la campaña invernal no se realizaron. No obstante, anteriormente, ya se habían producido otros tropiezos, como el conflicto entre la Diputación y la Mancomunidad de los 150 Pueblos para la cesión de los terrenos en los que se van a realizar las obras de mejora. Eso unido a otras cuestiones como la suspensión temporal de la licitación para corregir el pliego ha ido retrasando unas obras que deberían estar ejecutadas.

No obstante, las actuaciones en Santa Inés comprenden más actuaciones como la instalación de cañones de innivación, para lo que se tiene que habilitar una balsa de agua, para lo que se tiene que tener autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El objetivo de la Diputación es consolidar este enclave como un referente turístico para la temporada invernal y atraer a visitantes amantes de los deportes de invierno.