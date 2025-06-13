El alcalde de un pueblo de Soria solicita a Transportes paralizar el arreglo de la travesía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma llevará al próximo pleno la solicitud de paralización de las obras anunciadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la travesía de la localidad.

El alcalde Antonio Pardo (PP), considera que se trata de «una mala noticia y un engaño» el anuncio del arreglo del firme de la vía por la cantidad de 604.495 euros. Se trata de una rehabilitación superficial y puntualmente estructural, según se recoge en un comunicado de prensa.

Una inversión que queda lejos de los 8,5 millones de euros que necesita el proyecto de humanización de la travesía en el que ambas instituciones llevan trabajando desde hace más de tres años.

Para el alcalde burgense, estas obras solo buscan que no se siga reivindicando un proyecto que partió del propio Ministerio que ahora parece no tenerlo en cuenta.

Antonio Pardo lamenta «el sectarismo que deja ver que no se va a hacer una obra más grande». El Ayuntamiento seguirá peleando por un proyecto que no es compatible con el que ahora anuncia Transportes.

Precisamente, en el último pleno burgense ya aprobó una moción sobre el proyecto de la travesía; en ella rogaba al Gobierno de España que cumpliera con sus compromisos y obligaciones con la localidad y exigía al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que licitara las obras de este proyecto lo antes posible dentro del año 2025.

Ya en el mes de octubre del año pasado, el pleno del Ayuntamiento aprobó, por unanimidad de todos los grupos, otra una moción presentada por el equipo de gobierno para el cumplimiento de la licitación del proyecto de la nacional 122 a su paso por la localidad.

La iniciativa para remodelar la travesía y asumir la titularidad del tramo estrictamente urbano por parte del Ayuntamiento, se remonta a marzo de año 2022 cuando el alcalde, Antonio Pardo, envió un informe a la Red de Carreteras del Estado explicando su lamentable situación.

En aquel momento, la unidad dependiente del Ministerio de Transportes aceptó y comenzó la planificación de una actuación integral. En abril de 2024, tras múltiples reuniones en El Burgo y Madrid, el proyecto final se entregó en el Ministerio.

Ese mismo mes, y tal como exigía la Red de Carreteras, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la toma de conocimiento del proyecto y la aceptación de la titularidad de la travesía una vez que finalizaran las obras.

Todo estaba listo y acordado para que los trabajos en la travesía se licitasen a lo largo del 2024 pero, durante los meses siguientes, las numerosas llamadas telefónicas del alcalde a responsables del proyecto no tuvieron respuesta.

En septiembre, desde el Ministerio de Transportes se comunicó al alcalde que «en la provincia de Soria se están destinando muchos fondos europeos en proyectos de humanización de carreteras», y que «se sigue avanzando en la redacción del proyecto de El Burgo».

La travesía de la población en la N-122 pertenece a la Red de Carreteras del Estado y aunque desde que se construyó la autovía, el tráfico se ha reducido, el estado de la vía no es el más adecuado y por ello el Ayuntamiento ha solicitado en varias ocasiones su arreglo, pero sobre todo un proyecto de intervención completa como el que se realiza en otras poblaciones.