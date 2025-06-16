La Diputación de Soria aprueba 80.000 euros para ayudar con becas a los estudiantes de FP

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Diputación aprobó este lunes en Junta de Gobierno una nueva línea de ayudas destinadas a los estudiantes de Formación Profesional, tanto de la capital como de la provincia, que por motivos de estudios deban residir fuera de su domicilio familiar.

Incluida en el Plan Soria esta novedosa línea de ayudas cuenta con una partida de 80.000 euros y los estudiantes de FP que reúnan los requisitos de las bases aprobadas podrán optar a una subvención de mil euros para el próximo curso escolar 2025-26.

«La finalidad de esta ayuda es potenciar las enseñanzas de Formación Profesional con el objetivo de lograr una mayor dinamización de Soria promocionando las vocaciones profesionales que atraiga y retenga capital humano en la provincia y encuentre empleo de calidad en las empresas sorianas», explicó ayer el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quien destacó la importancia de la FP y el esfuerzo que se está haciendo para ofrecer ciclos con gran viabilidad de empleabilidad, siendo una buena medida para captar talento y que encuentren trabajo en las empresas de la provincia.

Los beneficiarios deben ser estudiantes de FP, con independencia de la provincia de procedencia, matriculados en cualquiera de los centros públicos de Soria y provincia en el próximo curso que por razones de estudio tienen que residir fuera del domicilio familiar. Deberán justificar pagos por un importe de 1.000 euros, bien en alquileres, bien en residencias de estudiantes de septiembre de 2025 y enero de 2026.

En caso de que la Junta de Castilla y León amplíe los plazos de justificación de las ayudas al Plan Soria, se ampliará también el periodo subvencionable y la justificación de esta convocatoria.

Benito Serrano destacó que como este va a ser el primer año de la puesta en marcha de estas subvenciones, cuando termine el plazo se hará un balance del resultado para ver sus efectos y si la cuantía destinada es suficiente, en función de las solicitudes aprobadas. No obstante, se mostró confiado en que se agotará la partida dada la demanda que hay de los estudios de FP.

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación en el BOP hasta el 15 de enero de 2016.

Con esta ayuda ya están activas la práctica totalidad de las líneas del Plan Soria 2025. Es más, en el Boletín Oficial de la Provincia de ayer vienen publicadas cinco líneas, dos para ayuda a la resina dotadas con 60.000 euros y destinadas una a los ayuntamientos para contratación de resineros durante los meses inactivos de invierno, y la otra para que los resineros hagan frente al alquiler de los pinos que resinan.

También está activa la subvención a la venta ambulante, incluida los panaderos, con un presupuesto de 70.000 euros; la ayuda al relevo generacional dotada con 25.000 euros y por último la ayuda a farmacias rurales dotada con 45.000 euros.

El plazo sigue abierto para solicitar las ayudas al Impulso Demográfico, conocidas como el cheque bebé, dotadas con 358.000 euros, para los niños nacidos en 2024; También están abiertas las subvenciones a vivienda joven dotadas con 250.000 euros; las subvenciones para destinarlas a vivienda municipal dotada con 200.000 euros, la línea destinada a retirada de ruinas con 200.000 euros, y por último la línea dedicada a multiservicios que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros.

Quedan pendientes solo dos líneas que irán destinadas a centros de ocio y bares de pequeñas localidades dotada con 50.000 euros, y el plan piloto de cámaras de vigilancia dotado con 100.000 euros.