Heraldo-Diario de Soria

El CEIP Diego Laínez clausura el plan director de colegios seguros: las fotos

Alrededor de 10.000 alumnos de la provincia de Soria han participado en estas actividades

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Este lunes, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Diego Laínez de Almazán ha puesto el broche final al Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los Centros Educativos, correspondiente al curso escolar 2024-2025.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Plan director de colegios seguros

tracking