El CEIP Diego Laínez clausura el plan director de colegios seguros: las fotos

El centro educativo Diego Laínez de Almazán acoge la jornada de clausura.MonteseguroFoto

Este lunes, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Diego Laínez de Almazán ha puesto el broche final al Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los Centros Educativos, correspondiente al curso escolar 2024-2025.