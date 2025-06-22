Heraldo-Diario de Soria

Descubre en fotos las alfombras florales de El Burgo de Osma

La villa episcopal se adornó con decenas de creaciones basadas en serrín coloreado, formando unas composiciones religiosas dignas de las mejores obras de arte

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Burgo de Osma resplandece nuevamente gracias a la creación de sus tradicionales alfombras florales. Un grupo de alrededor de 50 voluntarios ha estado trabajando arduamente para que las calles exhiban los diseños y composiciones elaborados para esta ocasión.

La plaza Mayor presentó una impresionante alfombra que se conectó con otros motivos a lo largo de la calle Mayor, culminando en la plaza de la Catedral, donde también se realizó una decoración espectacular. 

La jornada del Corpus Christi culminó con la procesión de los niños sobre estas alfombras, tras cumplir con el rito de la primera comunión.

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de arte en las calles de la villa

Auténticas obras de arte en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

Auténticas obras de artes en las calles de la villa

Auténticas obras de artes en las calles de la villaMARIO TEJEDOR

Alfombras florales en El Burgo de Osma

tracking