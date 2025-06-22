En imágenes: El Corpus en El Burgo de Osma, una veintena de niños celebran una comunión muy especial

Tras la celebración religiosa, cientos de personas esperaban en las calles para ver a los niños desfilar y lanzar pétalos, y aunque la mañana se tiñó de nubes y el viento comenzó a soplar desdibujando algunas alfombras, el acto se pudo celebrar con normalidad.
Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma
