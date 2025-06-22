En imágenes: El Corpus en El Burgo de Osma, una veintena de niños celebran una comunión muy especial

Las calles de El Burgo de Osma se engalanaron para la ocasión, era el día del Corpus Christi y más de una veintena de niños celebraban su primera comunión. Se conmemoró la eucaristía y las calles se llenaron con alfombras de flores, tapices y altares. El acto se celebra en numerosos pueblos de la provincia y ayer fue el turno de Langa de Duero.

Tras la celebración religiosa, cientos de personas esperaban en las calles para ver a los niños desfilar y lanzar pétalos, y aunque la mañana se tiñó de nubes y el viento comenzó a soplar desdibujando algunas alfombras, el acto se pudo celebrar con normalidad.

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma

Más de una veintena de niños celebran su primera comuniónMARIO TEJEDOR Celebración del Corpus Christi en El Burgo de Osma