4.300 metros de coloridas alfombras para la fiesta del Corpus en El Burgo y San Esteban

Las calles de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz se transformaron este domingo en un tapiz multicolor de 4.300 metros cuadrados con motivo de la festividad del Corpus Christi, una tradición que une arte y fe en un espectáculo visual que cada año atrae a vecinos y visitantes.

En El Burgo de Osma, la noche previa al Corpus estuvo marcada por la lluvia, que obligó a redibujar gran parte de los bocetos trazados en el suelo. A pesar del contratiempo, cientos de vecinos, voluntarios y miembros de la Asociación de Alfombristas, algunos con más de 25 años de experiencia, respondieron con energía y compromiso.

Desde primeas horas del domingo, los grupos comenzaron a pintar y rellenar los diseños con viruta teñida, hierba y otros materiales orgánicos, cubriendo más de 3.000 metros cuadrados de recorrido. Cada grupo se encargó de recoger el serrín la tarde anterior en la plaza de toros, pintar su alfombra por la noche y rellenarla al amanecer.

En total, se utilizaron cerca de 1.000 sacos de viruta para decorar la plaza de la Catedral, la calle Mayor y la Plaza Mayor. Los diseños, todos únicos, iban desde motivos religiosos hasta formas geométricas y naturales. Uno de los más destacados fue un homenaje al Papa León.

Entre los participantes, Vera Chamarro representa el espíritu de esta tradición, que lleva 15 años realizando una de las alfombras de la calle Mayor junto a familiares y amigos. «Al principio la hacía solo la familia Milla, pero a raíz de crear el grupo motero que tenemos, nos unimos a hacerla con ellos», explicó.

Una de las alfombras de San Esteban.HDS

Además de voluntaria, Vera también forma parte de la banda de música, lo que convierte su jornada en un auténtico maratón. «Es un poco ajetreado, pero lo bien que lo pasamos compensa», añadió. Después de mancharse de serrín, se cambia de atuendo para unirse a la procesión con su instrumento. «Hace mucha ilusión pisar las alfombras con la banda, sobre todo cuando llegas a la tuya y ves el trabajo de todo el fin de semana», destacó.

La jornada culminó con la solemne procesión del Corpus Christi, presidida por el obispo de Osma-Soria y acompañada por representantes del ayuntamiento, la banda de música y los niños y niñas de comunión, que caminaron sobre las alfombras lanzando pétalos de rosas.

Por su parte, en San Esteban de Gormaz, más de cien voluntarios trabajaron durante la madrugada para confeccionar un total de 14 alfombras florales, que cubrieron una superficie de aproximadamente 1.300 metros cuadrados.

El recorrido comenzó en el atrio de la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, atravesó la plaza Mayor y finalizó en la iglesia de Santa María del Rivero, donde se celebró la misa a las 11.30 horas.

Las alfombras estuvieron listas hacia las 10.30 de la mañana, momento en que los visitantes comenzaron a recorrer las calles decoradas. La preparación no se limitó a una sola noche. Los días previos se dedicaron al diseño y teñido del serrín, en un esfuerzo colectivo que implicó a centenares de vecinos.

Tras la ceremonia, los niños y niñas que este año han recibido su Primera Comunión encabezaron la procesión, caminando sobre el manto de flores hasta regresar a la parroquia.