El Burgo señaliza los desniveles para evitar caídas a los peatones

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma cuenta con 25 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Los aparcamientos se distribuyen por las diferentes calles de El Burgo y la Ciudad de Osma con especial presencia en la zona centro y en los lugares en los que se prestan servicios públicos como el ambulatorio, el colegio o el instituto.

Los aparcamientos están debidamente señalizados y los pueden ocupar aquellos vehículos que cuenten con la distinción homologada. Desde el Ayuntamiento burgense se trabaja para facilitar al máximo el día a día de las personas con problemas de movilidad y, ya hace varios años, se llevó a cabo un intenso plan para actuar en el rebaje de todas las aceras del municipio para adaptarlas a sus necesidades.

En estos últimos días, el Ayuntamiento también ha procedido a pintar diferentes líneas amarillas en alguna de sus calles para indicar la presencia de desniveles que, a veces, pasan desapercibidos para el peatón. Es el caso de la calle Mayor donde entre la zona de los soportales y el centro de la vía hay una mínima diferencia de altura que se salva con un pequeño escalón: una línea amarilla recorre ahora toda la calle para marcar el escalón y que nadie tropiece o caiga por no verlo.

Sucede lo mismo en la Plaza de España de la Ciudad de Osma, allí hay varios escalones que podrían generar caídas por su escasa visibilidad. El Ayuntamiento ha pintado el borde de los adoquines en amarillo para que así no pasen desapercibidos. La actuación se llevó a cabo antes de las fiestas de Santa Cristina y Santiago, a finales del mes de julio, para así intentar evitar los problemas en los días con mayor concurrencia de público en el centro oxomense.