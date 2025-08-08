Golmayo amplía el área comercial ante la llegada de un grupo inversor

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Golmayo amplía el área comercial en Camaretas ante la llegada de un importante grupo inversor. La zona de ampliación está ubicada en la calle que une la rotonda, a la altura de McDonald’s hasta la gasolinera, en la calle Naranjo. Concretamente son las parcelas que se encuentran a continuación de esta firma, enfrente del centro comercial de Camaretas.

El pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad (PP y PSOE) una modificación urbanística de este sector de la urbanización de las Camaretas y un estudio de detalle con el objetivo de reordenar los usos urbanísticos de las parcelas para facilitar la implantación de nuevas empresas.

El alcalde, Benito Serrano, confirmó que se trata de un importante grupo empresarial del que no quiso aportar más datos, pero puntualizó que «si hacemos este cambio no es para una empresa pequeña».

Se congratuló de dar este paso, a la vez que indicó que una de las pretensiones del municipio ha sido siempre ampliar el área comercial que en la actualidad está ocupado por el centro Camaretas y dos grandes superficies que quedan a la izquierda, según se entra en la urbanización.

Serrano explicó que con la implantación de McDonald’s ya se llevó a cabo una modificación urbanística que solo afectó a la parcela que ocupa en la actualidad. Ahora, el cambio afecta a toda la calle hacia arriba.

La modificación urbanística en el sector P de Camaretas, que es donde se ampliará el área comercial, aprobada en pleno va a permitir reordenar los usos aprovechando la edificabilidad. Revisa el coeficiente de edificabilidad, pero la superficie y el número de viviendas planeadas siguen siendo los mismos, 288.000 metros cuadrados, en el primer caso y 1.560 casas.

El mismo pleno y, por urgencia, aprobó el estudio de detalle de la ordenación de esta parcela comercial, en la que se mantiene la edificabilidad y el número de viviendas.

La parcela tendrá uso para vivienda colectiva de uso residencial y uso comercial. Ambos serán compatibles. Para las viviendas se establece una altura de 13 metros, bajo más 3 viviendas, y la para los comercios de 7 metros, bajo más una planta.

Serrano explicó que hasta este cambio, en estas parcelas se podían instalar comercios, pero en lo que eran los bajos de los bloques de viviendas. A partir de ahora, los comercios pueden contar con edificio propio, que parece ser que es uno de los requisitos que ha impuesto el grupo empresarial que se instalará, como así lo hizo en su día McDonald’s.

Presupuesto

Por otra parte, el último pleno del Ayuntamiento de Golmayo aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria que implica un incremento del gasto en 576.000 euros que se pagará con compromisos firmes de aportaciones, transferencias y subvenciones de las administraciones, así como de remanentes.

Dentro de las partidas incluidas como créditos extraordinarios se encuentran los fondos que ha recibido el Ayuntamiento de Golmayo para acometer arreglos de infraestructuras y edificios a causa de la borrasca Juan.

El alcalde justificó la necesidad de llevar a cabo esta modificación para ajustar las subvenciones recibidas, las obras licitadas y también las financiadas en el municipio desde que se aprobó el presupuesto municipal para este año.