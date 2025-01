Soria se queda con Stradivarius del grupo Inditex tras el cierre de Pull and Bear

Publicado por Irene Llorente Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La cadena de ropa de moda Pull and Bear abrió ayer por último día su tienda del centro comercial Camaretas de Soria, tras la decisión de cerrar el establecimiento de forma definitiva el próximo 31 de enero. Con su marcha el grupo Inditex se queda presente en la provincia sólo con su tienda de Stradivarius en El Collado.

El local, de 450 metros cuadrados, contaba con una plantilla conformada por seis dependientas, y es uno de los que la firma cierra en Castilla y León, junto con la tienda de Segovia, Palencia y una de Valladolid. Mantiene por el momento tres, una en el Río Shopping de Valladolid, la de Salamanca y León. En total, echa la persiana en más de una veintena de establecimientos por todo el país.

Según fuentes del centro comercial Camaretas, se ha intentado contener su marcha hasta el último momento, pero ha resultado imposible. La decisión del grupo Inditex responde a la estrategia de transformación de sus establecimientos en superficies comerciales de mayor tamaño y su apuesta por el comercio online.

Un formato por el que cada vez abogan las grandes firmas comerciales de moda. No hay que olvidar que la tienda HyM de Camaretas es la única que se ha salvado de una criba que ha hecho efectiva la cadena sueca, también de acuerdo con un plan estatal que incluía un procedimiento de despido colectivo en España por causas organizativas y económicas y que finalmente afectó a 521 trabajadores de un total de 588 previstos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y 27 los establecimientos que echaron el cierre.

Así, tras este ERE la firma se quedará en Castilla y León sólo con la tienda de Camaretas y otra en Valladolid, ubicada en el Centro Comercial Río Shopping, que es la única de todas las de la Comunidad que no estaba incluida en el plan estatal inicial de 28 tiendas.

No obstante, la gerencia de Camaretas lleva semanas trabajando con otra franquicia nacional de moda, para reubicarse en este espacio que ahora deja Pull and Bear. Ayer fue el último día de ventas con prendas de rebajas y con nueva temporada, aunque hacía días que ya no recibía mercancía para reponer. Desde el próximo lunes hasta el viernes 31 de enero las empleadas se dedicarán a desmantelar el establecimiento, por lo que no estará abierto al público.

También en breve arrancará en el centro comercial Camaretas un kiosko de manicura y pedicura, que se ubicará precisamente frente al local que deja Pull and Bear, según informan fuentes del espacio. Sin olvidar el gran parque de aventuras Pokkido, que inicia las obras de manera inminente, un parque temático diseñado por especialistas del mundo del deporte y del ocio que recrea un espacio de juego y diversión, con más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones repletas de toboganes, camas elásticas, obstáculos y zonas deportivas que no dejan indiferente a nadie.