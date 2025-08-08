Fuentetoba recalifica dos hectáreas y media cerca la Monjía para construir 34 viviendas unifamiliares

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Golmayo aprobó en el último pleno una recalificación de suelo rústico a suelo urbanizable en Fuentetoba que permitirá la construcción de 34 viviendas unifamiliares.

Esta modificación contaba ya con el visto bueno del pleno de la entidad local menor de Fuentetoba, pero tenía que ser aprobado por Golmayo, al no tener la primera competencias en materia urbanística.

La recalificación afecta a una superficie total de 25.270 metros cuadrados (2,5 hectáreas ), en la zona de Las Canteras. Al norte linda con el casco urbano de Fuentetoba y al este con las urbanizaciones de la Toba y de la Cascada de la Toba y junto a un camino que permite el acceso a la Monjía.

Con la recalificación, se reserva el un 30% del suelo para viviendas de protección pública y se podrán construir 14 viviendas por hectárea. La extensión de las parcelas no podrán ser inferiores a 500 metros cuadrados. La edificabilidad permite 7 metros en dos plantas y la construcción se realizará en forma de adosados y pareados.

La empresa Construcciones Soto es la promotora de la construcción de estas viviendas en Fuentetoba, según anunció el alcalde, Benito Serrano.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Golmayo, Pilar Hernández, preguntó en el pleno al alcalde, Benito Serrano, si está recalificación de terrenos estaba relacionada con la reciente compra venta de la Monjía.

Serrano lo negó tajantemente y aseguró que se trata de trámites que no están relacionados, «la compra de la Monjía se cerró antes» que la recalificación urbanística. Hace unos meses y después de décadas de conversaciones y negociaciones, el Ayuntamiento formalizó la compraventa de la Monjía y de la cascada de la Toba por el precio de 748.309 euros a su propietario.

Por otra parte, el pleno de Fuentetoba también dio el visto bueno por unanimidad a otra modificación urbanística que permitirá aclarar el uso de suelo en el municipio en el que se podrá hacer acopio y almacenamiento de materiales.