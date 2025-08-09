Covaleda estalla en fiestas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los covaledenses se han dado cita en la plaza Mayor para dar la bienvenida a las fiestas patronales de San Lorenzo, en el que el calor ha sido también el protagonista en la localidad pinariega, donde las temperaturas suelen ser más suaves en la provincia soriana.

El covaledense Rodrigo Bartolomé Ortega ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida de las fiestas que se prolongarán hasta el día 13 de agosto. El pregonero, conocido como Profesor Rochy, es un artista de proyección internacional y es un experto en mentalismo ofreciendo diversos espectáculos en teatros de España y de otros países. El pregonero deseó a los vecinos y a los visitantes a disfrutar de las fiestas.

Covaleda se sumerge estos días en unas fiestas que no dejan respiro a sus vecinos con un programa de actos intensos, en los que los partidos de pelota a mano se convierten en los protagonistas de las fiestas que este año estrena un tobogán gigante como una de las atracciones. Tras la lectura del pregón, se nombró a la reina y al míster de las fiestas de Covaleda.

El recorrido de la charanga por los bares de la localidad y las verbenas musicales animaron la jornada. Hoy se celebra el día grande, con la procesión y la misa en honor a San Lorenzo y por la tarde tendrá lugar la primera velada de pelota a mano con dos partidos.

Asistentes al pregón en la plaza Mayor.HDS

En el primero se enfrenta la pareja formada por Altuna III-Rezusta con Jaka-Mariezkurrena II y en el segundo intervendrán las parejas Bakaikoa-Morgaetxebarria con Darío-Gaskue.

A lo largo de estos días, los concursos también forman parte del programa festivo, como el de las pancartas de fiestas elaboradas por las peñas para acudir al pregón, o el del concurso de disfraces y el de zurracapotes de las peñas.

En todos ellos, el Ayuntamiento repartirá premios. Las fiestas concluirán el día 13 con la caldereta popular, cuyos vales cuestan dos euros, si se adquieren antes este día que serán al precio de 3 euros si se compra ese mismo día costarán 3 euros.