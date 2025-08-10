El resurgir de Valdelavilla, escenario de la serie 'El Pueblo'

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Valdelavilla (Soria) celebró ayer la consolidación del proyecto de turismo rural que se gestó en la década de los años 90 en el despoblado de la comarca de Tierras Altas, «como un milagro» y gracias al «esfuerzo, la colaboración y el empeño de todos», manifestó el presidente de Caja Rural, Carlos Martínez, propietaria actual del complejo hotelero, que cuenta con una proyección nacional gracias a la serie televisiva ‘El Pueblo’, que se ha rodado en sus calles y en sus edificios.

Los «todos» a los que se refirió Martínez son la Asociación de Antiguos Moradores, los ayuntamientos de la comarca y a los miembros del Consejo de Administración de la Caja.

Entre algunos nombres citó a José Antonio Carrizosa, Adolfo Martínez, Javier Aguado, por parte de la Caja; a Sergio Rincón, concejal de San Pedro; a Proceso Lasanta, presidente de los antiguos moradores y a Toño Arroyo, párroco de San Pedro.

Carlos Martínez realizó esta intervención en el acto de presentación del libro ‘Piedra, luz y encinas’, de Isabel Goig Soler, en Valdelavilla sobre la historia de la población , en el que se hace especial énfasis en la transformación del despoblado en un centro de turismo rural de la mano de Caja Rural.

Esta presentación se realizó en el marco de la fiesta de la Virgen de la Antigua que todos los años celebran los antiguos moradores en agosto, en la que se celebró la misa y procesión, con la móndida y el mozo del ramo, figuras ligadas a las festividades de los pueblos de Tierras Altas.

Cerca de medio centenar de antiguos moradores y sus descendientes se dieron cita ayer en Valdelavilla para la fiesta, encuentro que aprovecharon para celebrar la asamblea anual.

Proceso Lasanta aseguró que el proyecto de Valdelavilla se encuentra consolidado y la iglesia restaurada y « lo único que faltaba era tener un libro que resumiera la historia», puntualizó. Agradeció a Carlos Martínez y a Javier Gracia el trabajo realizado que ha convertido a Valdelavilla en un centro turístico con 6 empleos, lo que contribuye a a la economía de la provincia, «por eso hoy es un día para celebrar a lo que hemos llegado», insistió Lasanta.

Valdelavilla se quedó despoblado a finales de los años 60 y la maleza se adueñó de la entrada al pueblo, ubicado en un privilegiado valle. 30 años después de meses de rehabilitación respetando la arquitectura serrana y la piedra en la fachada, el pueblo se convirtió en un complejo de turismo rural formado por doce casas de alquiler, salón de reuniones, cafetería y restaurante. La antigua escuela es la sede de la Asociación de Antiguos Moradores.

Un trabajo ímprobo

Gestar es proyecto turístico en la despoblada comarca de Tierras Altas no fue fácil, como recordó un emocionado Carlos Martínez . «Fue un trabajo ímprobo» que, a su juicio, salió adelante por el empeño de Proceso Lasanta y José Antonio Carrizosa.

«Fueron muchas las reuniones del consejo de la Caja y la también realizadas con empresarios para conseguir los 67 millones de pesetas que se necesitaba». También recordó Martínez el proceso judicial de 10 años en torno al proyecto que lo sentó en el banquillo acusado de prevaricación, apropiación indebida, cohecho y falsedad en documento público de los que salió absuelto. Desde entonces la Caja Rural es propietaria del centro, lo gestiona «y seguimos invirtiendo en Valdelavilla», concluyó Javier Gracia, CEO de Ruralia, grupo de Caja Rural.