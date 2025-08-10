Fray Tomás regresa a Berlanga en un fin de semana de magia medieval

Mercado Medieval de Berlanga de Duero con el palacio y el castillo de fondo.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Berlanga de Duero ha vuelto a convertirse este fin de semana en una villa medieval con motivo de la celebración de la XXIV edición de su ya emblemático Mercado Medieval. Durante dos jornadas, miles de visitantes han recorrido las calles del casco histórico, engalanadas con estandartes, puestos de artesanía y recreaciones históricas que transportaron a vecinos y turistas al siglo XIII.

El evento, organizado por el Ayuntamiento con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria, contó con puestos de artesanía, talleres de oficios antiguos, espectáculos de fuego, música, teatro y actividades infantiles. Uno de los momentos más destacados fue la recreación de la llegada de Fray Tomás de Berlanga, figura clave en la historia local y descubridor de las Islas Galápagos, que este año tuvo un protagonismo especial.

La programación comenzó el sábado con el pregón y un animado pasacalles, seguido de talleres, teatro de calle, espectáculos de magia, vuelos de rapaces, batallas infantiles y catapultas a tamaño real. Por la tarde, la representación de la vuelta de Fray Tomás a la villa marcó el punto álgido de la jornada, que continuó con teatro, una visita guiada al campamento militar medieval, música en vivo y la tradicional Cena Cidiana en la plaza del Mercado. La jornada concluyó con un espectáculo de fuego que iluminó la noche berlanguesa.

El domingo arrancó con un nuevo pasacalles y mantuvo el ritmo con más talleres, teatro, magia y música. Estaba previsto que al caer la noche el desfile de antorchas sirviese como emotiva despedida de Fray Tomás, antes del último espectáculo de fuego y una queimada popular que pusiese el broche final a un fin de semana de recreación medieval.

El alcalde de Berlanga de Duero, Enrique Rubio, destacó que “a Berlanga hay que venir a visitarla cualquier día, porque siempre hay algo interesante que hacer, alguna propuesta turística, artística o de restauración en nuestras calles”. Sobre el mercado, subrayó que “los ayuntamientos nos vamos esforzando por tratar de hacer un fin de semana diferente en verano, donde la gente venga a descubrir esa esencia medieval y dejarse sorprender por luces, colores y toda la imagen que hay alrededor de cualquier mercado medieval”.

Rubio también recordó que “Berlanga es la primera villa renacentista de la Península Ibérica, gracias al plan integral impulsado por María de Tovar”, y valoró la variedad de “actividades teatralizadas que se adaptan a los nuevos tiempos y permiten disfrutar de Berlanga más allá de la anécdota del mercado medieval”.