Fray Tomás regresa a Berlanga en un fin de semana de magia medieval

La programación comenzó el sábado con el pregón y un animado pasacalles, seguido de talleres, teatro de calle, espectáculos de magia, vuelos de rapaces, batallas infantiles y
catapultas a tamaño real. Por la tarde, la representación de la vuelta de Fray Tomás a la villa marcó el punto álgido de la jornada, que continuó con teatro, una visita guiada al campamento militar medieval, música en vivo y la tradicional Cena Cidiana en la plaza del Mercado. La jornada concluyó con un espectáculo de fuego que iluminó la noche berlanguesa.
El domingo arrancó con un nuevo pasacalles y mantuvo el ritmo con más talleres, teatro, magia y música. Estaba previsto que al caer la noche el desfile de antorchas sirviese como emotiva despedida de Fray Tomás, antes del último espectáculo de fuego y una queimada popular que pusiese el broche final a un fin de semana de recreación medieval.
Berlanga de Duero pone el mejor marco posible al Mercado Medieval, una iniciativa que recuerda el pasado de la localidad. MONTESEGUROFOTO
