Heraldo-Diario de Soria

Hinojosa de la Sierra vuelve a los tiempos del Señorío, fotos de la recreación histórica

Espectacular jornada vivida en Hinojosa de la Sierra, donde los vecinos de los cinco pueblos que integran el municipio: El Royo, Derroñadas, Langosto, Vilviestre de los Nabos e Hinojosa de la Sierra recrearon los tiempos del medievo

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Un programa con espectáculos circenses, música y un gran ambiente tradicional medieval divirtieron a todos los asistentes, muchos ataviados con vestimenta de la época.

Los actos comenzaron a las 12 horas con un desfile inaugural desde el palacio hasta el antiguo castillo, en él participarán zancudos, caballos, y decenas de visitantes que se congregaron en el pueblo, la tarde fue el momento de los juegos populares y el concierto, del dúo de flauta y fagot Lucía Lacasta y Cristina Rampérez.

Otro pueblo de Soria que contó este fin de semana con un mercado medieval fue Berlanga de Duero, la provincia de Soria parece sumergirse en tiempos remotos.

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra

tracking