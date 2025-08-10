Hinojosa de la Sierra vuelve a los tiempos del Señorío, fotos de la recreación histórica

Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un díaJUAN ÁNGEL

Un programa con espectáculos circenses, música y un gran ambiente tradicional medieval divirtieron a todos los asistentes, muchos ataviados con vestimenta de la época.

Los actos comenzaron a las 12 horas con un desfile inaugural desde el palacio hasta el antiguo castillo, en él participarán zancudos, caballos, y decenas de visitantes que se congregaron en el pueblo, la tarde fue el momento de los juegos populares y el concierto, del dúo de flauta y fagot Lucía Lacasta y Cristina Rampérez.

Otro pueblo de Soria que contó este fin de semana con un mercado medieval fue Berlanga de Duero, la provincia de Soria parece sumergirse en tiempos remotos.