Hinojosa de la Sierra vuelve a los tiempos del Señorío, fotos de la recreación histórica

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
10.08.2025 | 19:05
Actualizado:
10.08.2025 | 19:07
Un programa con espectáculos circenses, música y un
gran ambiente tradicional medieval divirtieron a todos los asistentes, muchos ataviados con vestimenta de la época.
Los actos comenzaron a las 12 horas con un
desfile inaugural desde el palacio hasta el antiguo castillo, en él participarán zancudos, caballos, y decenas de visitantes que se congregaron en el pueblo, la tarde fue el momento de los juegos populares y el concierto, del dúo de flauta y fagot Lucía Lacasta y Cristina Rampérez.
Otro pueblo de Soria que contó este fin de semana con un
mercado medieval fue Berlanga de Duero, la provincia de Soria parece sumergirse en tiempos remotos.
Hinojosa de la Sierra regresó al medievo por un día JUAN ÁNGEL
Recreación histórica del Señorío de Hinojosa de la Sierra
