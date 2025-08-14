Fiestas
El disparo de cohetes anuncia el inicio de las fiestas en El Burgo
Gigantes, cabezudos y la banda de música llenan las calles de la villa episcopal en una jornada que preludia el pregón de esta noche
El tradicional disparo de cohetes ha marcado el arranque simbólico de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Espino y San Roque en El Burgo de Osma. Aunque el inicio oficial será en la tarde de este jueves con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, la jornada ha comenzado con un ambiente festivo que ya se deja sentir en las calles burgenses.
Tras el disparo de cohetes, la banda de música ha recorrido el centro histórico con un animado pasacalles, acompañada por los gigantes y cabezudos. Vecinos y visitantes han salido a disfrutar del primer acto público, que marca el inicio de una semana cargada de actos populares, festivos y religiosos.
Esta tarde, a partir de las 21.30 horas, se celebrará la coronación a la Reina y Damas en la Plaza Mayor, seguida del pregón a cargo de las peñas Amistad y Contraste, que este año celebran su 50 aniversario. La jornada culminará con la verbena a cargo de la orquesta Nueva Etapa.