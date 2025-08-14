Heraldo-Diario de Soria

Quintana Redonda en fiestas: Fotos del pregón, el festival 'Music made in Quintana' y el programa

Quintana Redonda celebrar sus fiestas en honor a la Virgen y San Roque del 12 al 18 de agosto, las mismas arrancan con festival de música 'Music made in Quintana' y un pregón a cargo de tres chicos del pueblo que fue muy vitoreado

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Las bandas locales Qroma, Proyecto Hermético y Burlancaster, junto con el DJ Fon arrancaron por todo lo alto las fiestas de Quintana Redonda, unas fiestas que todos los años demuestran ser muy animadas.

El jueves será el turno de Los Porretas y Haciendo Indie, y sin parar, la celebración continuará todo el fin de semana con más conciertos, disfraces, meriendas y juegos.

Puedes consultar el programa completo en la imagen final de la galería.

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestas

El pregón y el festival Music made in Quintana abren las fiestasMARIO TEJEDOR

Fiestas en Quintana Redonda

tracking