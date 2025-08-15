Admirable, sorprendente, joya medieval del norte de España: el pueblo de Soria al que desearás volver y que no deja indiferente a nadie

Un pueblo medieval con rincones que no puedes perderteMARIO TEJEDOR

Calatañazor es sin duda uno de los enclaves más bellos de la provincia de Soria gracias a que ha sabido conservar su carácter entre piedra, madera y cuestas. Un lugar que combina historia, leyenda y naturaleza de manera única.

Esta villa medieval que parece haberse detenido en el tiempo se alza majestuosa sobre una roca que domina la vega del río Milanos. Sus calles empinadas, con un trazado medieval perfectamente conservado, y sus casas, construidas con técnicas tradicionales como entramados de madera de sabina, barro y adobe, forman un conjunto único.

Y es que uno de sus mayores tesoros es el sabinar que rodea la villa, el mayor y mejor bosque de sabina albar de la Península, además de su magnífica conservación y la enorme longevidad de los ejemplares. Estos árboles de sabina centenarios, retorcidos y robustos forman un bosque único que parece sacado de un cuento de hadas.

Su ubicación privilegiada sitúa en Calatañazor la batalla de Almanzor, una leyenda que se pierde entre el mito y la historia, un lugar cargado de simbolismo. Desde lo alto de los restos del castillo el visitante puede imaginar las tensiones y luchas que marcaron esta tierra fronteriza.

Los historiadores cuentan que terminado el primer milenio después de Cristo el general Almanzor había tomado por costumbre realizar batidas por todo el norte de la Península Ibérica, infligiendo grandes daños en tierras cristianas. Era el año 1002 y regresaba de tierras riojanas cuando al parecer recaló en lo que hoy es el Valle de la Sangre, las tierras que se abren a los pies de Calatañazor, cuyo nombre parece provenir de ‘Castillo de las Águilas’.

Según la tradición, fue aquí donde el temido líder musulmán, que nunca había sido derrotado en batalla, perdió su suerte y sufrió una derrota significativa. Esta caída se inmortalizó en la conocida frase: «En Calatañazor perdió Almanzor el tambor», una metáfora que simboliza la pérdida de su invencibilidad.

Las murallas recogen el pueblo dándole su singular aspecto en lo alto del cerro.

Tanto estas defensas como la torre del homenaje del castillo han recibido recientemente trabajos de consolidación. Aunque del castillo de Calatañazor solo queda un lienzo de pared y la cimentación del patio de armas, este lugar sigue siendo una visita imprescindible. Desde sus ruinas, se puede contemplar el extenso Valle de la Sangre, un nombre que evoca las batallas que marcaron esta tierra.

Muy cerca también se encuentra el Monumento Natural de La Fuentona, aunque ya en término municipal de la vecina localidad de Muriel de la Fuente. Esta es una buena época para acercarse a disfrutar del ‘ojo de mar’, puerta de un laberinto de cuevas subacuáticas que aún no se ha conseguido explorar del todo. Con las lluvias primaverales suele rebrotar la cascada y el camino en sí, con una animada vegetación de ribera, luce a partir de mayo todo su esplendor. A la entrada de Muriel de la Fuente se encuentra la Casa del Parque del Sabinar y la Fuentona, en el antiguo Palacio de Santa Coloma. Y también en Muriel se puede visitar la hoz del Río Abión, que enmarca un paisaje donde las rapaces son dueñas y señoras. Su ermita Del Valle, románica, la iglesia o los tonos ocres de sus calles dan refugio al visitante contrastando con la naturaleza en estado puro de su término, labrado por el agua.

A menos de diez kilómetros, Muriel Viejo, declarado como destino turístico Starlight, un sello de calidad que garantiza la limpieza de su atmósfera y lo convierte en uno de los mejores puntos del planeta para observar estrellas y otros cuerpos celestes incluso a simple vista. Además, de la iglesia barroca y la arquitectura tradicional para hacer este pueblo como un enclave idílico.