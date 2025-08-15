En fotos: Vinuesa alza su mayo y arranca sus fiestas

La pingada del Mayo de más de 25 metros da el pistoletazo de salida a la fiestas visontinas.MonteseguroFoto

Vinuesa inicia sus fiestas en honor a la Virgen del Pino y San Roque con la tradicional pingada del mayo ante cientos de personas en la plaza. Un acto emblemático que da comienzo a las únicas fiestas de la comarca pinariega con reconocimiento de Interés Turístico Regional.