Heraldo-Diario de Soria

En fotos: Vinuesa alza su mayo y arranca sus fiestas

Las celebraciones en honor a la Virgen del Pino y San Roque comienzan con la tradicional pingada

La pingada del Mayo de más de 25 metros da el pistoletazo de salida a la fiestas visontinas.

La pingada del Mayo de más de 25 metros da el pistoletazo de salida a la fiestas visontinas.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

Vinuesa inicia sus fiestas en honor a la Virgen del Pino y San Roque con la tradicional pingada del mayo ante cientos de personas en la plaza. Un acto emblemático que da comienzo a las únicas fiestas de la comarca pinariega con reconocimiento de Interés Turístico Regional.

La pingada del Mayo de más de 25 metros da el pistoletazo de salida a la fiestas visontinas.

La pingada del Mayo de más de 25 metros da el pistoletazo de salida a la fiestas visontinas.MonteseguroFoto

