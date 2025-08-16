Nuevo rescate en helicóptero: evacuado un hombre al que unos senderistas hallaron en el suelo en Urbión

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Rescate en helicóptero en Soria, el tercero en los últimos días y segundo en a zona de Urbión. Esta vez un grupo de senderistas ha localizado a un hombre tirado en el suelo y ha alertado emergencias, siendo trasladado por aire a Covaleda.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido en la mañana de este sábado la operación de rescate de un varón de 59 años al que un grupo de senderistas se ha encontrado en el suelo en Duruelo de la Sierra, en el camino que lleva al nacimiento del Duero (Soria).

La llamada se recibió a las 13.37 horas en la sala de operaciones del 112 Castilla y León y se realizó de inmediato multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias y con Emergencias sanitarias – Sacyl que indicó a los senderistas que se encontraban con la víctima las instrucciones de primeros auxilios que podían facilitarle.

Además, se dio aviso a Motonieve Urbión, a Bomberos de Soria y a Guardia Civil de Soria. Dado el estado de gravedad del senderista, el Centro Coordinador movilizó el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, que salió hacia la zona con un equipo de rescate a bordo con dos rescatadores, uno de ellos enfermero rescatador. También se pactó el punto de traspaso con Sacyl en el campo de fútbol de Covaleda y se facilitó al grupo de senderistas las instrucciones que debían seguir en cuanto avistasen el helicóptero de rescate.

Localizado el lugar en el que se encontraba el senderista, el rescatador enfermero descendió a tierra mediante grúa desde el helicóptero, atendió y estabilizó a la víctima, se le colocó un triángulo de evacuación y se le izó al helicóptero mediante una maniobra de grúa con los rescatadores.

El helicóptero se dirigió al campo de fútbol de Covaleda, donde una ambulancia le trasladó al Punto de Atención Continuada (PAC) de Pinares Covaleda.