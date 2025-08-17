La Exclusiva viaja en el tiempo hasta el Mercado Tradicional de San Pedro Manrique

Las primeras horas de la mañana se animaron aprovechando el fresco y permitieron disfrutar con detenimiento de los
caballos y caballistas, de la exposición de aperos antiguos de labranza o incluso de alguna lavandera que aprovechó para hacer la colada con su jabón de tajo antes de que el sol calentase. Y vaya si lo hizo, que entre boinas y miriñaques se llegó a más de 36 grados. Poca cosa para el bravo herrero que mostraba a los más pequeños y recordaba a los mayores la artesanía y el arte de la forja; o para las jóvenes horticultoras que portaban sus cestas de acelgas al mercado para vender y trocar; o para los trashumantes, otra llegada estelar.
San Pedro Manrique vuelve a la primera mitad del siglo XX con su Mercado Tradicional, sus oficios y la visita de 'La Exclusiva'. MONTESEGUROFOTO
MERCADO TRADICIONAL DE SAN PEDRO MANRIQUE
