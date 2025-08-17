Heraldo-Diario de Soria

La Exclusiva viaja en el tiempo hasta el Mercado Tradicional de San Pedro Manrique

El Mercado Tradicional vuelve a revivir la cotidianidad de Tierras Altas en la primera mitad del siglo XX ahora hecha fiesta

San Pedro Manrique vuelve a la primera mitad del siglo XX con su Mercado Tradicional, sus oficios y la visita de 'La Exclusiva'.

San Pedro Manrique vuelve a la primera mitad del siglo XX con su Mercado Tradicional, sus oficios y la visita de 'La Exclusiva'.

Publicado por
Antonio Carrillo
Soria

Creado:

Actualizado:

San Pedro Manrique volvió a ejercer una vez más de cabecera de Tierras Altas albergando su gran mercado y no uno cualquiera, el Tradicional que año tras año revive los sonidos, olores, sabores y estampas de la comarca en la primera mitad del siglo XX. ‘La Exclusiva’, todo un símbolo, volvió a entrar en San Pedro abriendo una singular comitiva para dar el pistoletazo de salida a una jornada de oficios antiguos, comercio y tintes de fiesta, que no en vano había gaiteros y rondalla.

En la escolta, un buen puñado de coches antiguos encabezados por un Biscúter ‘rubia’ como complemento idóneo al vetusto autobús y seguido por otras joyas que, en su día, convivieron también con los burros y las carretas de los pueblos vecinos.

Las primeras horas de la mañana se animaron aprovechando el fresco y permitieron disfrutar con detenimiento de los caballos y caballistas, de la exposición de aperos antiguos de labranza o incluso de alguna lavandera que aprovechó para hacer la colada con su jabón de tajo antes de que el sol calentase. Y vaya si lo hizo, que entre boinas y miriñaques se llegó a más de 36 grados. Poca cosa para el bravo herrero que mostraba a los más pequeños y recordaba a los mayores la artesanía y el arte de la forja; o para las jóvenes horticultoras que portaban sus cestas de acelgas al mercado para vender y trocar; o para los trashumantes, otra llegada estelar.

Mientras tanto, un paseo mostraba la dureza de la trilla con dos acémilas y el sol que doraba los trigos tostando al agricultor. Las mujeres habían elegido la sombra para hacer punto y el alfarero se refrescaba al menos las manos rodeado de la curiosa chiquillería.

En el plano comercial la afluencia fue muy alta y no faltaron piezas de alfarería, decoración, sillas de anea, embutidos, quesos, alpargatas, cestos... Vaya, que un sampedrano de hace 100 años quizás hubiese echado en falta algo de verdura pero encontraría con qué abrir la faltriquera. Ese es el espíritu.

