Valdanzo recupera su reloj histórico y renueva la señalización de sus calles con placas cerámicas

Valdanzo recupera su histórico reloj e instala señalización ornamental en sus calles.SANDRA GUIJARRO

El núcleo de Valdanzo, perteneciente al municipio de Langa de Duero, ha sido protagonista este verano de dos intervenciones que han contribuido a reforzar su identidad local y a mejorar su entorno urbano y patrimonio. Por un lado, el reloj de la Casa Consistorial ha vuelto a funcionar tras permanecer más de medio siglo en silencio. Por otro, las calles del pueblo han estrenado nuevas placas cerámicas, elaboradas artesanalmente por un grupo de vecinas.

Ambos proyectos han sido promovidos por la Fundación Llamada Solidaria, entidad que trabaja en la recuperación del patrimonio rural y en la dinamización de comunidades locales. El reloj, cuya campana original data de 1883, fue puesto en marcha el pasado 14 de agosto a las 20.00 horas en un acto simbólico que reunió a vecinos, autoridades y miembros de la fundación. El sonido de la campana marcó el regreso de un elemento emblemático de la arquitectura local, que durante décadas había permanecido mudo.

La recuperación del reloj no solo ha supuesto la reparación de un mecanismo histórico, sino también la reactivación de un símbolo colectivo que forma parte de la memoria de Valdanzo. “Recuperar el reloj es recuperar parte de nuestra historia”, señalaron desde la Fundación, que ha asumido el coste y la coordinación técnica del proyecto.

De forma paralela, se ha desarrollado un taller de cerámica en el que han participado varias mujeres del pueblo, encargadas de diseñar y elaborar las nuevas placas que señalizan las calles. Cada pieza ha sido realizada de forma artesanal, con un diseño cuidado que combina funcionalidad y estética. Esta iniciativa ha permitido implicar directamente a las vecinas en la mejora del espacio público, fomentando el arraigo y la colaboración comunitaria.

Durante el acto de inauguración de las placas, el alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés Aparicio, destacó el valor de ambas actuaciones: “Este es un proyecto que pone en valor el trabajo artesanal, la participación vecinal y la identidad de nuestros pueblos”, afirmó.

Las dos intervenciones se enmarcan en una estrategia más amplia de la Fundación Llamada Solidaria, centrada en la revitalización de núcleos rurales mediante la recuperación de elementos patrimoniales y la promoción de iniciativas con impacto social. En Valdanzo, ese compromiso ha tomado forma de cerámica y sonido, devolviendo al pueblo parte de su esencia.