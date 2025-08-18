La becerrada de peñas pone el broche final a la feria taurina de El Burgo

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La plaza de toros de El Burgo de Osma acogió este lunes la tradicional becerrada de peñas, un festejo que puso el punto final a la feria taurina de las fiestas patronales. El evento, convertido ya en una cita imprescindible del programa, volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a un espectáculo que combina la esencia taurina con el carácter festivo y participativo de las peñas locales.

Cinco agrupaciones —La Amistad, Contraste, Correcaminos, Ahywa y Cu-Cú— se lanzaron al ruedo con sus representantes, acompañados por sus cuadrillas, en una tarde marcada por los disfraces, el humor y la complicidad entre peñistas. Mario del Río, de la peña La Amistad, toreó junto a Víctor, David y Javier. José Izquierdo, en nombre de Contraste, compartió ruedo con Adrià, Lucas y Samuel. Antonio González, por Correcaminos, estuvo acompañado por Víctor, Álvaro y Óscar. Miguel Ángel, de la peña Ahywa, toreó junto a Israel, Abel y Julen. Finalmente, Elías Molinero, representante de Cu-Cú, lo hizo junto a Óscar, Enrique y Manuel. La música en directo corrió a cargo de la Asociación Musical Amigos de El Burgo de Osma, que acompañó cada pase con pasodobles y piezas populares.

La jornada comenzó por la mañana con dianas floreadas e hinchables infantiles en la Plaza Mayor, donde los más pequeños disfrutaron desde primera hora. Por la noche, estaba previsto que continuase con la actuación de la orquesta Krypton, seguida de una discoteca móvil en la Plaza de las Peñas.

Este martes, último día de fiestas, la programación incluye juegos gigantes de madera en el paseo del colegio, la actuación del grupo Café Torero y la tradicional caldereta popular en la plaza de toros. Tras la comida, todas las peñas se reunirán para bajar tocando el cancionero popular hasta la Plaza Mayor, donde se cantará el emotivo 'Pobre de mí' y se bailará el último Baile de la Rueda, que dará paso al cierre definitivo con la orquesta Evasión.