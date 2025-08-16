El Burgo celebra el día de San Roque con la tradicional subasta de frutos

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma continuó este sábado con sus fiestas patronales en honor a San Roque, patrón de la villa, con una programación repleta de actos religiosos, populares y festivos.

La mañana comenzó con las dianas, amenizadas por las peñas Despiste y Capote. A las 12.00 horas, la imagen de San Roque salió en procesión por las calles de la villa, acompañada por autoridades, cofrades y algunos miembros de las quince peñas locales, que participaron con lecturas y ofrendas.

Tras el recorrido, se celebró la misa solemne en la Catedral, seguida de la tradicional subasta de frutos y ofrendas organizada por la Cofradía de San Roque. La jornada continuó con las cucañas en la Plaza del Rastro, organizadas por la peña El Colmo, y la salida de gigantes y cabezudos, acompañados por la charanga de la peña Makoki.

Por la tarde, la plaza de toros acogerá el segundo festejo taurino de las fiestas, con toros de la ganadería Yerbabuena para los diestros Curro Díaz, David Galván y Jarocho. La noche culminará con un novedoso espectáculo piro-musical de baja intensidad en la Plaza de la Catedral, que incluye la tradicional quema de la imagen de San Roque. El broche final lo pondrá la orquesta Atlántida Show, que amenizará la verbena nocturna.