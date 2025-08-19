Proyecto pionero en Berlanga de taller y vivienda para emprendedores con una inversión de 300.000 euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha sacado a licitación las obras de construcción de su edificio polivalente con un presupuesto de 313.916,85 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de cinco meses. Los interesados en presentar ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 2 de septiembre a las 20.00 horas. Este edificio, cuyo promotor es el Ayuntamiento de Berlanga, se ubicará en la calle María de Tovar, 3.

El proyecto, publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, se presenta como una construcción de un conjunto de cuatro módulos edificatorios, concebidos como unidades productivas independientes tipo ‘naves nido’, destinadas a acoger actividades económicas compatibles con el uso residencial en el medio rural. Cada módulo consta de una superficie construida de 81,25 metros cuadrados lo que supone una superficie total de 325 metros cuadrados.

Hay que tener en cuenta que aunque en esta primera fase las unidades se destinan exclusivamente a usos productivos (talleres, pequeños obradores, oficinas artesanales...), el diseño prevé su reconfiguración futura parcial para integrar un uso residencial compatible, conforme a la normativa urbanística y mediante las licencias correspondientes.

Y es que el proyecto responde a un enfoque flexible y evolutivo, donde el edificio no se concibe como un objeto cerrado sino como una infraestructura viva, adaptable a los perfiles y necesidades de sus usuarios. Se pretende dar soporte a procesos de emprendimiento y fijación de población joven en un entorno rural ofreciendo un espacio capaz de combinar producción, vivienda y comunidad.

El alcalde de Berlanga, Enrique Rubio, destacó este lunes que «la idea es crear un espacio en el que poder desarrollar iniciativas emprendedoras en la comarca con el objetivo de fijar población». Y es que, apuntó el regidor, «esta comarca es muy extensa y no cuenta con ninguna iniciativa clara de este tipo para poder emprender». Y aseveró: «La comarca tiene muchas carencias» en este sentido.

El proyecto «se resolverá en septiembre y, tras las obras, que tienen un plazo de ejecución de cinco meses, la idea sería poder lanzar las bases, que todavía estamos perfilando, en el primer trimestre del año que viene». El trabajo del equipo de Gobierno «está ahora en elaborar unas bases versátiles y atractivas para que las iniciativas que se asienten en estos espacios sean proyectos sólidos y tengan un recorrido a futuro». Rubio destaca que ya cuentan «con algún interesado» en instalar su actividad en este espacio aunque «primero hay que cerrar las bases y publicarlas».

El edificio polivalente, informa el regidor, está diferenciado en varios módulos «con un concepto más vinculado al entorno» gracias a estos espacios, de superficie reducida «que pueden doblarse en altura con la opción de destinarlo a vivienda también, si fuera necesario destinando siempre uno de los módulos a la actividad emprendedora.

Rubio subrayó que este proyecto, que es una de las actuaciones más importantes de esta legislatura, está financiado por la Junta de Castilla y León en el marco del Fondo de Cooperación Local 2024.