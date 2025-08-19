Tres pueblos de Soria hilvanan una ruta entre románico, música y poesía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tres pueblos de Soria unen su patrimonio entre versos y música este miércoles en una ruta cultural con mucho que mostrar. Con el románico como hilo conductor, desde las 18.00 horas estas localidades cercanas entre sí ofrecerán un plan de lo más enriquecedor.

Bajo el lema 'Descubriendo nuestro románico', Fuensaúco, Omeñaca y Tozalmoro organizan por segundo año consecutivo una actividad conjunta de puesta en valor de la riqueza del románico rural soriano.

Según informaron fuentes de la organización, "estos tres pueblos, próximos en la distancia, poseemos cada uno un BIC (Bien de Interés Cultural): Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Fuensaúco, Nuestra Señora de la Concepción en Omeñaca y San Juan Bautista en Tozalmoro".

La primer parada será en Omeñaca, a las 18.00 horas; la segunda, en Tozalmoro a las 19.00 horas; y la tercera en Fuensaúco, a las 20.00 horas. En esta ocasión se recorrerán los tres pueblos disfrutando de la música de Fernando Oscar Pérez y de la poesía a cargo de Ángel Lorenzo.