La Concatedral de San Pedro como sala de conciertos, en imágenes

Proyecto Didaskalia ofreció un recital para órgano y cantoMARIO TEJEDOR

El ciclo de tres conciertos celebrados en San Pedro, Música en la concatedral, contó ayer con el Proyecto Didaskalia, que ofreció Completas gregorianas para órgano y canto. Un espectáculo que se pudo escuchar en el claustro y en el propio templo.

El próximo y último espectáculo será un Concierto de Clavecín de Bruno Forst el sábado 30 de agosto a las 21.00h