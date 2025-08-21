Heraldo-Diario de Soria

La Concatedral de San Pedro como sala de conciertos, en imágenes

El Proyecto Didaskalia ofreció un concierto para la reflexión y la meditación a modo de rezo por el claustro y posteriormente en el propio templo, una jornada para el deleite de los asistentes enmarcada en la serie de conciertos "Música en la concatedral"

Proyecto Didaskalia ofreció un recital para órgano y canto

Proyecto Didaskalia ofreció un recital para órgano y cantoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El ciclo de tres conciertos celebrados en San Pedro, Música en la concatedral, contó ayer con el Proyecto Didaskalia, que ofreció Completas gregorianas para órgano y canto. Un espectáculo que se pudo escuchar en el claustro y en el propio templo.

El próximo y último espectáculo será un Concierto de Clavecín de Bruno Forst el sábado 30 de agosto a las 21.00h

