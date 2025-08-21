La Concatedral de San Pedro como sala de conciertos, en imágenes
El Proyecto Didaskalia ofreció un concierto para la reflexión y la meditación a modo de rezo por el claustro y posteriormente en el propio templo, una jornada para el deleite de los asistentes enmarcada en la serie de conciertos "Música en la concatedral"
El ciclo de tres conciertos celebrados en San Pedro, Música en la concatedral, contó ayer con el Proyecto Didaskalia, que ofreció Completas gregorianas para órgano y canto. Un espectáculo que se pudo escucharen el claustro y en el propio templo.
El próximo y último espectáculo será un Concierto de Clavecín de Bruno Forst el sábado 30 de agosto a las 21.00h