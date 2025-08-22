El Burgo de Osma aprueba un nuevo convenio colectivo para el personal laboral fijo

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha aprobado un nuevo convenio colectivo para su personal laboral fijo, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, regula aspectos que hasta ahora no estaban definidos con precisión y mejora las condiciones laborales de este colectivo.

El alcalde, Antonio Pardo, valora el resultado de la negociación como “extremadamente positivo”, y subraya que “hemos dado un buen paso de gigantes en cuanto a las categorías, a la forma de retribuir a los laborales, que se equipara a los funcionarios”.

El convenio afecta exclusivamente a los 33 trabajadores laborales fijos del Ayuntamiento. No incluye al personal funcionario —21 empleados según la plantilla municipal— ni a los trabajadores temporales que se incorporan mediante planes de empleo. Según explica, el anterior convenio ya había expirado, y “había que negociar un nuevo acuerdo con todos los trabajadores municipales”, un proceso que ha ocupado “buena parte de este año 2025 y parte del 2024”.

Entre las principales novedades se encuentra la regulación de la jornada laboral, que se establece en 37,5 horas semanales, con un máximo de 1.647 horas anuales. También se amplían los días de vacaciones —22 hábiles al año, con posibilidad de llegar a 26 según la antigüedad— y se refuerzan los permisos retribuidos, incluyendo hasta siete días no consecutivos por asuntos propios.

Uno de los aspectos más destacados es la mejora en los complementos salariales. Se contemplan pagos por jornada partida (60 €/mes), nocturnidad (24 €/noche), turnicidad (hasta 180 €/mes en verano para socorristas y taquilleros), disponibilidad (6.300 €/año para el encargado capataz) y guardias (8.500 €/año para el mismo puesto). Sobre estas mejoras, Pardo explica que “antes no estaba bien recogido el tema de la nocturnidad”, y que ahora se ha definido adecuadamente para cubrir situaciones excepcionales que requieren trabajo fuera del horario habitual.

Estas mejoras también alcanzan al cuerpo de Policía Local, que forma parte del personal laboral del Ayuntamiento, “especialmente en lo que respecta a la nocturnidad y la disponibilidad”, añade el alcalde.

La negociación se ha llevado a cabo con dos centrales sindicales -UGT para funcionarios y CCOO para laborales- lo que, según Pardo, “todavía es más difícil adaptar esta situación”. Aun así, destaca el buen ambiente y el tono constructivo entre todas las partes implicadas.

El acuerdo consolida los puestos de trabajo y garantiza una plantilla profesional y estable. Aún queda pendiente la valoración de los puestos, que está siendo elaborada por una empresa especializada. “Eso supondrá que todas aquellas categorías profesionales que tiene el Ayuntamiento tengan, evidentemente, la valoración adecuada del puesto de trabajo”, concluye Pardo.