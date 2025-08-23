Berlanga de Duero arranca sus fiestas con un pregón lleno de emoción

Publicado por Sa ndra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Berlanga de Duero ha dado comienzo a sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Mercado, que se celebrarán hasta el próximo martes 26 de agosto. La peña El Hule, formada por la unión de Espectros y Toros Locos, fue la encargada de dar el pregón inaugural este viernes ante una plaza Mayor completamente llena, en un ambiente que mezcló tradición, alegría y sentimiento.

Durante su intervención, los miembros de la peña rindieron homenaje a quienes hacen posible que Berlanga se llene de vida en estos días. Apelaron el valor de los reencuentros familiares, a la magia de compartir momentos con amigos y al espíritu que impregna cada rincón del pueblo. “Sois vosotros, los que estéis aquí, los que hacéis que estas fiestas sean tan especiales”, proclamaron. También destacaron la importancia de “la música y los toros” como pilares de la celebración, y dedicaron unas palabras a los más jóvenes “cuya ilusión” da sentido a cada jornada festiva.

El acto incluyó la proclamación de las damas de las fiestas 2025, Luna Puente, Gema Uceda, Alba Barcones, Mariana Evu, Claudia Codina y Carla García, en un momento cargado de simbolismo que marcó el inicio oficial de cinco días de tradición, música y emoción.

Desde la tarde, el repique de campanas y la bajada de peñas al campo de fútbol, acompañadas por la charanga El Desacuerdo, ya habían encendido el ambiente. En el torneo inaugural, el equipo local La Valeránica se impuso con un contundente 3-0 frente al Calasanz Juvenil, en un encuentro que sirvió de preludio a la primera verbena, amenizada por la orquesta Royal.

Este sábado, Berlanga se vestirá de gala con la novillada a las 18.00 horas. Por la noche, la verbena correrá a cargo de la orquesta Stradivarius. El domingo será el día grande, con la solemne eucaristía en la Colegiata a las 12.00 horas, cantada por la Coral Berlanguesa, seguida de la procesión de la Virgen del Mercado. Por la tarde, habrá suelta de reses y toreo de peñas. Las fiestas se prolongarán hasta el martes con actividades para los más pequeños, música, caldereta popular y una gran traca final que pondrá el broche a una semana que ya ha comenzado con fuerza.