La Junta da luz verde al polígono 'Vega de Alcozar' de Langa de Duero en Soria

El polígono industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, ha dado un importante paso al frente tras la aprobación, por parte de la Junta de Castilla y León, del Plan Regional de ámbito territorial presentado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), tal y como publicó este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León. Hay que recordar que el Ejecutivo regional prevé una inversión de 9 millones de euros en unas obras que podrían arrancar a finales de año poniendo a disposición de proyectos empresariales unos 500.000 metros cuadrados de suelo industrial.

Durante la firma del protocolo para impulsar el polígono langueño, que tuvo lugar en enero de este año entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Langa, Iván Andrés, el dirigente regional destacó que este «suelo industrial equipado con infraestructuras más modernas, más eficientes y sostenibles» supone «una oportunidad para atraer empresas, generar empleo y seguir avanzando en el desarrollo económico de la provincia».

Esta actuación forma parte de un «proyecto global» de la Junta que prevé poner a disposición de empresas 14 millones de metros cuadrados con una inversión de 250 millones diseminados por todas las provincias de la Comunidad. El 80% del suelo contará con suministro de energía renovable. «Un suelo de calidad para las empresas, a precios competitivos, eficiente y verde», destacó en enero Fernández Mañueco recordando que esta apuesta también viene acompañada un catálogo de ayudas tanto directas como específicas para cuestiones como la internacionalización. El dirigente regional recordó entonces el compromiso del Ejecutivo autonómico con la creación de empleo y riqueza, ofreciendo a las empresas suelo de calidad con energías verdes, ayudas directas, financiación y apoyo a la internacionalización.

En concreto, el objeto del Plan Regional, aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, es el establecimiento de las condiciones de ordenación general y detallada completas del ámbito de suelo urbanizable denominado Vega de Alcozar clasificado ya como suelo urbanizable por las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de Langa de Duero.

Se plantea establecer esta ordenación de manera conjunta para la totalidad de los terrenos, actualmente agrupados en tres sectores, permitiendo la optimización de esta, generando parcelas industriales de gran superficie y concentrando las cesiones dotacionales del área.

Asimismo, la ordenación conjunta permite una previsión más adecuada de las necesidades de refuerzos e infraestructuras requeridas para la funcionalidad del ámbito. El Plan incorpora determinaciones completas de reparcelación, así como las determinaciones básicas de urbanización.

Entre las actuaciones más destacadas a realizar se encuentra la construcción de un nuevo acceso desde la N-122 mediante una glorieta que mejorará la conexión y la seguridad vial así como el refuerzo de las redes de servicios, incluyendo una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), un nuevo depósito de abastecimiento y las conexiones necesarias para el suministro eléctrico.