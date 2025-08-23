Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: IX Muestra de Siega Antigua de Nepas

Una jornada llena de tradición donde tuvo cabida desde una tractorada infantil hasta una muestra de uso de la hoz y la zoqueta, mucho sabor de antaño en este pueblo del sur de la provincia

Una cita para recuperar los saberes tradicionales

Una cita para recuperar los saberes tradicionalesMONTESEGUROFOTO

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Los saberes tradicionales no deben perderse y en una zona tan agrícola como en la que se cita el evento es fundamental recordar estos quehaceres: cómo era la siega en la antigüedad. 

Dalles, guadañas, gavilladoras y hoces se dieron cita para trabajar el trigo y los distintos cereales que se segaron. Las dulzainas pusieron la música en el campo de cultivo.

Además, se montó una trilladora Hern que iba trillando toda la mies cortada durante la jornada.

Una cita para recuperar los saberes tradicionales

Una cita para recuperar los saberes tradicionalesMONTESEGUROFOTO

Jornada de Siega Antigua en Nepas

Una cita para recuperar los saberes tradicionales

Una cita para recuperar los saberes tradicionalesMONTESEGUROFOTO

Jornada de Siega Antigua en Nepas

