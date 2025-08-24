Heraldo-Diario de Soria

La Soldadesca de Iruecha: fotos de la batalla de moros y cristianos

Casi medio centenar de actores, 8 de ellos a caballo, pusieron su talento a disposición para la actuación teatralizada de la batalla de moros y cristianos por la Virgen de la Cabeza. Iruecha continúa sus fiestas y demuestra que esta localidad de Arcos de Jalón todavía respira mucha vida

Representación de la batalla entre moros y cristianos

Representación de la batalla entre moros y cristianos

Mario Tejedor
Soria

Una de las batallas más populares de la comunidad entre moros y cristianos vuelve a realizarse gracias a la Asociación Cultural de Iruecha que año tras año la representa siempre incorporando algún aliciente nuevo.

La Virgen de la Cabeza fue la protagonista del acto sobre la que versa la tradición recuperada hace más de 30 años y que durante cerca de una hora, permitió a las más de 700 personas que se acercaron al pueblo conocer la obra que con tanto cariño e implicación mantienen viva los vecinos de la zona.

