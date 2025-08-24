La Soldadesca de Iruecha: fotos de la batalla de moros y cristianos
Casi medio centenar de actores, 8 de ellos a caballo, pusieron su talento a disposición para la actuación teatralizada de la batalla de moros y cristianos por la Virgen de la Cabeza. Iruecha continúa sus fiestas y demuestra que esta localidad de Arcos de Jalón todavía respira mucha vida
La Virgen de la Cabeza fue la protagonista del acto sobre la que versa la tradición recuperada hace más de 30 años y que durante cerca de una hora, permitió a las más de 700 personas que se acercaron al pueblo conocer la obra que con tanto cariño e implicación mantienen viva los vecinos de la zona.