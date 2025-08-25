Ucero y cientos de fieles se citan en la romería de San Bartolomé

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Ucero vivió este domingo una de sus jornadas más especiales del año con la tradicional romería en honor a San Bartolomé y la Virgen de la Salud, en pleno corazón del Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Tras dos días de actividades previas, como torneos de fútbol sala y futbolín, y un animado concurso de disfraces, llegó el momento más esperado por vecinos y visitantes.

Desde primera hora de la mañana, los caminos que conducen a la ermita de San Bartolomé se llenaron de peregrinos llegados desde Nafría, Herrera de Soria, Valdeavellano, Rejas de Ucero y otras localidades cercanas. Muchos realizaron el trayecto a pie, otros en bicicleta, como manda la tradición, envueltos por la belleza del paisaje y acompañados por un clima favorable.

La jornada comenzó con la primera misa a las 10.00 horas, seguida de la eucaristía principal a las 12.00 horas, que congregó a centenares de fieles en torno a la ermita. Tras ella, la imagen de la Virgen de la Salud recorrió los alrededores del templo en procesión, acompañada por dulzaineros y vecinos entregados. Por la tarde, el rezo del Rosario y una última misa a las 18.00 horas pusieron el broche espiritual a una jornada marcada por la fe y el recogimiento.

Pero la romería fue también encuentro y celebración. Bajo la sombra de los árboles, familias y grupos de amigos compartieron comida campestre, charlas y momentos de descanso. Por la noche, la fiesta se trasladó al centro de Ucero, donde la orquesta Maxima Show animó la verbena con música, baile y el tradicional bingo.

En palabras del alcalde, Adrián Neves, la localidad celebró «el día más cansado, pero el más grande de Ucero» y subrayó que «desde por la mañana la gente sube andando desde pueblos limítrofes». Además, destacó que «Ucero es un pueblo muy concurrido y el turismo no falta. Coincidiendo en fin de semana, hay bastante gente. Este año el tiempo ha acompañado y es un día señalado».

La celebración continúa este lunes con pasacalles a cargo de los dulzaineros, seguido de misa, procesión y el tradicional reparto de la caridad. Por la tarde, la música volverá a ser protagonista con baile popular y una nueva verbena nocturna, esta vez a cargo de la orquesta Angelus.