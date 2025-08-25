Heraldo-Diario de Soria

Ucero y cientos de fieles se citan en la romería de San Bartolomé

Vecinos de toda la comarca se reúnen en torno a la ermita en una jornada de convivencia y devoción, en plenas fiestas patronales de la Virgen de la Salud

Ucero se vuelca en su día grande con la romería de San Bartolomé.Mario Tejedor

Sandra Guijarro
Soria

Ucero vivió este domingo una de sus jornadas más especiales del año con la tradicional romería en honor a San Bartolomé y la Virgen de la Salud, en pleno corazón del Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Tras dos días de actividades previas, como torneos de fútbol sala y futbolín, y un animado concurso de disfraces, llegó el momento más esperado por vecinos y visitantes.

Desde primera hora de la mañana, los caminos que conducen a la ermita de San Bartolomé se llenaron de peregrinos llegados desde Nafría, Herrera de Soria, Valdeavellano, Rejas de Ucero y otras localidades cercanas. Muchos realizaron el trayecto a pie, otros en bicicleta, como manda la tradición, envueltos por la belleza del paisaje y acompañados por un clima favorable.

La jornada comenzó con la primera misa a las 10.00 horas, seguida de la eucaristía principal a las 12.00 horas, que congregó a centenares de fieles en torno a la ermita. Tras ella, la imagen de la Virgen de la Salud recorrió los alrededores del templo en procesión, acompañada por dulzaineros y vecinos entregados. Por la tarde, el rezo del Rosario y una última misa a las 18.00 horas pusieron el broche espiritual a una jornada marcada por la fe y el recogimiento.

Pero la romería fue también encuentro y celebración. Bajo la sombra de los árboles, familias y grupos de amigos compartieron comida campestre, charlas y momentos de descanso. Por la noche, la fiesta se trasladó al centro de Ucero, donde la orquesta Maxima Show animó la verbena con música, baile y el tradicional bingo.

En palabras del alcalde, Adrián Neves, la localidad celebró «el día más cansado, pero el más grande de Ucero» y subrayó que «desde por la mañana la gente sube andando desde pueblos limítrofes». Además, destacó que «Ucero es un pueblo muy concurrido y el turismo no falta. Coincidiendo en fin de semana, hay bastante gente. Este año el tiempo ha acompañado y es un día señalado».

La celebración continúa este lunes con pasacalles a cargo de los dulzaineros, seguido de misa, procesión y el tradicional reparto de la caridad. Por la tarde, la música volverá a ser protagonista con baile popular y una nueva verbena nocturna, esta vez a cargo de la orquesta Angelus.

