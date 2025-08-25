Heraldo-Diario de Soria

La Carrera de caracoles de Peroniel en trepidantes imágenes

La actividad veraniega de Peroniel del Campo celebra una jornada más su tradicional carrera de caracoles, más de medio centenar de moluscos participaron en las pruebas: cronoescalada y carrera en linea.

La lluvia matutina permitió a los animales desplegar todo su potencial

La lluvia matutina permitió a los animales desplegar todo su potencialMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El caracol de Lucía se llevó el récord de la pista jamás registrado con 9'57'' mientras que la cronoescalada fue para el caracol de Javier, no obstante, todos los animales demostraron venir bien entrenados a una prueba que cada año se muestra más competida.

Una mañana nublada y con lluvias a las primeras horas del día, permitió a los caracoles desplegar todas sus habilidades, todos en el pueblo disfrutaron de una jornada emocionante.

tracking