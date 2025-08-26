Las estelas funerarias se dan cita en el centro de interpretación de Santa Cruz de Yanguas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Interpretación de estelas funerarias que se ubicará en Santa Cruz de Yanguas sigue avanzando y el museo contará con «entre 10 y 15 estelas que ahora mismo están en manos de particulares que nos cederán en depósito para que los visitantes puedan contemplarlas», indicó este lunes el coordinador del proyecto, el arqueólogo Eduardo Alfaro.

El experto destacó que Tierras Altas cuenta «con unas 40 estelas funerarias, algunas de las cuales están empotradas en los muros de las iglesias o en las pilas de agua bendita, por ejemplo» y, añadió, «todas destacan porque su onomástica no es indoeuropea ni céltica sino que su idioma parece que tiene más que ver con una lengua protovasca».

Sin embargo, de forma paralela a las obras del centro de interpretación salió a licitación la musealización del proyecto que, según recogió este lunes la Plataforma de la Contratación ha quedado desierta al no haberse presentado ofertas por parte de ningún interesado en llevar a cabo esta actuación.

La musealización contaba con un presupuesto de 52.000 euros (impuestos incluidos) y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) ‘La Huella de la Trashumancia’, aprobado por el Gobierno de España en 2021 y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation EU.

Estas estelas, una vez esté acondicionado este espacio para su visita y convenientemente interpretadas y divulgadas, se sumarán a otros recursos relacionados como infraestructuras turísticas ya en marcha, rutas más amplias, como es la Ruta de los Estelas Funerarias así como al producto turístico ‘Soria es otra historia’ actualmente en marcha por la Diputación de Soria. De esta manera la cultura se plantea como elemento dinamizador y generador de empleo para la comarca.

Con este nuevo recurso se pretende consolidar la imagen que ya tiene la Mancomunidad de Tierras Altas como destino turístico cultural y sostenible, añadiéndose este equipamiento a la oferta ya existente en el resto de la comarca, potenciando sus recursos, consiguiendo que se visualice el extraordinario legado arqueológico de la comarca, contribuyendo a la investigación, conservación y divulgación del patrimonio.