La Diputación de Soria inyecta más de 3,3 millones de euros para mejorar carreteras provinciales

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria aprobó este lunes la adjudicación de varias obras que forman parte del Plan de Carreteras de 2025 y que contemplan una inyección económica que supera los 3,3 millones de euros con el objetivo de mejorar la red viaria provincial.

Por su cuantía destaca la aprobación de las obras de refuerzo del firme en la carretera provincial SO-P-3247 (Utrilla-SO-P-3107), con un presupuesto de 1.273.600 euros. Además, también se ha dado luz verde a las obras de cuñas de ensanche y riegos bicapa en la carretera provincial SO-P-2102 (Borobia-Ciria), con un importe de 720.600 euros así como la obra de ensanche y refuerzo en la carretera provincial SO-P-4138 (Berlanga de Duero-Aguilera), adjudicada por 640.673,81 euros a la empresa Nivelaciones y Desmontes Esama SL. Por otra parte, pero sin abandonar la red viaria, la Diputación ha aprobado la adjudicación del contrato de señalización y cartelería en carreteras provinciales, por 82.811,19 euros a la empresa Señalizaciones Villar SA.

Por otra parte, la Diputación ha dado luz verde a varios contratos para la adquisición de nuevos vehículos y equipamiento destinados a reforzar distintos servicios. Así, la Junta de Gobierno ha autorizado la compra de una retroexcavadora a la empresa Finanzauto SAU, por 223.140 euros y ha aprobado, también, la adquisición de un camión 6x6 para el servicio de vialidad invernal a la empresa Lizaga SA, por 239.669 euros.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha destacado que el órgano ejecutivo provincial ha autorizado la adjudicación de mobiliario urbano destinado a los ayuntamientos, de la mano de una ayuda que contempla 500.000 euros de presupuesto. Serrano incidió en que "gracias a esta iniciativa, los municipios de la provincia recibirán bancos, papeleras y otros elementos urbanos, distribuidos en diferentes lotes". La adjudicación ha recaído en la firma Benito Urban SL, que presentó la mejor oferta de las tres propuestas recibidas.

Además, y dentro del Plan Soria 2025, la institución provincial ha dado luz verde a ocho ayudas dentro de una línea de subvenciones dirigida a los ayuntamientos para mejorar la seguridad y salubridad de inmuebles municipales. Estas ayudas, que suman 118.528,77 euros están destinadas a facilitar la ejecución de obras de demolición y limpieza de solares con construcciones en ruina de propiedad municipal. Los ayuntamientos beneficiados son: Villasayas, Borobia, Arcos de Jalón, Santa María de Huerta, San Esteban de Gormaz, Valtajeros, Rioseco de Soria y Ólvega.

Serrano recordó que esta convocatoria contaba con un presupuesto total de 200.000 euros pero la Diputación denegó la solicitud del Ayuntamiento de El Burgo de Osma por incumplir una de las bases y también aceptó la renuncia del Ayuntamiento de Fuentestrún que no podía llevar a cabo la inversión prevista en la solicitud.

Se agota el presupuesto de las ayudas a la resina

También dentro del Plan Soria 2025 la institución provincial ha concedido 42 ayudas para el fomento del sector de la resina, con un presupuesto total de 60.000 euros. Cada beneficiario recibe un máximo de 1.500 euros, calculado a razón de 0,20 euros por cada pino adjudicado para la explotación resinera del año 2025. En este sentido, confirmó Serrano, cuatro solicitantes han quedado fuera de estas ayudas siendo la primera vez que se agota el presupuesto sin llegar a todos los solicitantes. Se recibieron 52 solicitudes pero se han denegado 6 por presentarse fuera de plazo y no estar al corriente de pago mientras 4 se han quedado fuera por falta de crédito presupuestario.

La Junta de Gobierno ha dado un nuevo impulso al Plan Celtiberia con la adjudicación a la empresa La Estela de Numancia SA del contrato para el desarrollo de contenidos, asesoramiento histórico y recreación audiovisual sobre la Celtiberia Soriana por importe de 28.435 euros. Gracias a este contrato, apuntó Serrano, "se elaborará un completo conjunto de imágenes y vídeos que acercarán a los visitantes a la vida de esta época histórica de la provincia de Soria a través de la realidad virtual". Este proyecto se enmarca en del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana.

Además, el órgano ejecutivo provincial ha adjudicado a la empresa Societat Valenciana Fira Valencia el contrato para que la Diputación de Soria cuente con un stand institucional en la X Edición de la Feria Gastrónoma de Valencia que se celebrará del 26 al 28 de octubre. El contrato asciende a 18.875 euros indicando Serrano que es la primera vez que la institución participa en este evento que estaba previsto para el año pasado pero no se pudo llevar a cabo con motivo de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana.

Por último, en clave deportiva, la Junta de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con el Club Deportivo XTREM Covaleda, dotado con 25.000 euros, mediante el cual la Diputación de Soria respalda la organización de pruebas deportivas de gran nivel y reconocimiento tanto nacional como internacional, como el Desafío Urbión que se celebrará del 5, 6 y 7 de septiembre de este año en Pinares.