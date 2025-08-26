Los bomberos intervienen en Ciria tras el derrumbe de un inmueble en ruina en plenas fiestas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Los bomberos de la Diputación del parque de Ólvega se desplazaron en la tarde del lunes hasta Ciria tras recibir un aviso del 112 solicitando su presencia en esta localidad tras el derrumbe de una vivienda deshabitada y en estado de ruina que ocasionó afecciones en dos inmuebles colindantes, tal y como confirmó este martes el presidente de la Diputación, Benito Serrano.

Un suceso que tuvo lugar durante el último día de las fiestas patronales de la localidad en honor a la Virgen de la Serna que se han celebrado entre el 22 y el 25 de agosto con lo que la localidad estaba muy concurrida de gente al tener lugar, según la programación, la comida popular y el recorrido de las calles con la charanga.

La intervención requirió una revisión técnica para determinar la peligrosidad de permanecer en las viviendas afectadas y evaluar la estabilidad de las estructuras. Desde el parque de bomberos de Ólvega se desplazaron hasta el lugar tres bomberos y un jefe de turno con un UMJ (Unidad de mando jefatura), un BRP (bomba rural pesada) y un ABA (autobrazo articulado).

El jefe de servicio estimó que los daños en las viviendas eran de carácter menor. En una de ellas se detectaron fisuras verticales en las esquinas de la pared medianera con el edificio derrumbado, tanto en planta baja como en primera planta. En la otra vivienda se apreciaron fisuras verticales y horizontales.

Durante la intervención se procedió al saneamiento de las zonas de tejado no derrumbadas que colindaban con otra vivienda y con dos fachadas. Los bomberos retiraron tejas y maderas inestables, y balizaron un área con riesgo de caída y desprendimiento de cascotes. La actuación concluyó a las 20.45 horas, momento en el que los efectivos se retiraron del lugar.

Vecinos de Ciria indicaron, en redes sociales que "si no se previene, al final ocurre lo que nos esperamos. Una de las casas que amenazaba ruina ha caído en este lunes de fiestas, poniendo en riesgo casas colindantes" agradeciendo "la efectividad del servicio de bomberos de la Diputación de Soria que han venido a evaluar y limpiar la zona para asegurar la estabilidad de los vecinos". Sin embargo, alertaron de que "el problema continúa hasta que no se desescombre la zona. De momento el peligro continúa…".