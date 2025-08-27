El Burgo aprueba la subida de la tasa de basuras y aplaza el nuevo tributo a empresas suministradoras

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma aprobó este martes en sesión ordinaria la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras, que supone una subida en el recibo para vecinos y negocios. La medida salió adelante con los votos del equipo de gobierno, mientras que el grupo socialista optó por la abstención, alegando “coherencia, responsabilidad y respeto a los vecinos”.

Desde el PSOE, Héctor Ventosa calificó la subida como “abusiva”, recordando que “este verano ha sido una de las quejas más repetidas”. Aunque reconoció que se han aceptado alegaciones presentadas en su momento, insistió en que “sigue siendo desproporcionada” y que “golpea directamente al bolsillo de los burgenses”.

Por su parte, Miguel Ángel Miguel (Vox) defendió la medida como consecuencia de “la gestión del Gobierno de este país y las circunstancias actuales”, y afirmó que “todos tienen que pagar un poquito más” para recolocar los recursos municipales. Luis Cuesta (PP) respaldó esta postura y reprochó al grupo socialista no haber presentado “ninguna propuesta alternativa” durante el proceso. El alcalde, Antonio Pardo, insistió en que “adaptar esa tasa a todos los aspectos empresariales, comerciales, de vivienda turística y del hogar de residencia es la obligación de gobernar”.

Por otro lado, quedó pospuesta la votación de la nueva ordenanza fiscal que regula el uso del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local por parte de empresas de servicios como electricidad, agua, telecomunicaciones e hidrocarburos. Esta ordenanza busca establecer un marco legal claro para el aprovechamiento especial del espacio público por parte de estas compañías, y podría implicar nuevas tasas o ajustes en las existentes, afectando indirectamente a los costes operativos de las empresas y, eventualmente, a los usuarios.

Isaac Izquierdo (PSOE) defendió la propuesta como una medida que ya aplican muchos municipios, y que permitiría al Ayuntamiento gravar el uso intensivo del espacio público por parte de grandes empresas con elevados beneficios. “No son los ciudadanos quienes soportan el contenido de esta tasa, sino las compañías que gestionan estos servicios”, señaló. Añadió que se trata de un tributo “recaudativo e impositivo” que contribuiría a mejorar los servicios públicos, y citó el informe técnico y el modelo de valoración utilizado por el Ayuntamiento de Barcelona como referencia. El debate quedó aplazado tras la propuesta de Vox de “dejarlo sobre la mesa y valorarlo”.

Además, el pleno aprobó la retribución complementaria para la Policía Local por servicios en días festivos y la cuenta general del ejercicio anterior. En el apartado de proyectos, el alcalde anunció una inversión de 299.000 euros para señalización y caminos en todo el municipio, así como la próxima licitación del proyecto de sala inmersiva y adecuación de la oficina de turismo por 293.000 euros. También se ha solicitado autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio para realizar excavaciones en el Redondal de Osma, junto al edificio Argaela.

Sobre la travesía de la N-122, Pardo lamentó que “no hemos recibido contestación” por parte del Gobierno central, y cuestionó a la bancada socialista si “tienen más contactos con el Gobierno de España”, criticando que “echar una capa de aglomerado en la calzada va a ser algo absurdo”.